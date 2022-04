Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei avea de semnat contracte, acte financiar-contabile, de obtinut aprobari. Toate se vor poticni la un moment dat, dar eforturile pe care le vei face vor da pana la urma rezultate. De bani nu vei duce lipsa desi vei avea destule cheltuieli de facut. Entuziasmul si optimismul de care dai dovada te vor ajuta sa obtii rezultate bune in activitatile in care esti implicat.

Ads

Taur: Energia fizica este peste nivelul cu care ne-ai obisnuit si daca vei reusi sa o folosesti in mod constructiv este posibil sa ai rezultate mai deosebite. La slujba vei avea de depasit cateva obstacole si pentru orice nimic va trebui sa te zbati. Asa deci, incearca sa o iei mai incetisor si nu forta nota chiar daca ti se pare ca esti in situatia de a-ti putea impune punctele de vedere.

Gemeni: Evita sa te incapatanezi si sa iti sustii cu prea multa inversunare punctele de vedere. Incerca sa fiti ceva mai cooperant si, mai ales, mare atentie sa nu starnesti gelozia partenerului. Nu vei fi intr-o forma prea buna. In cazul in care ai de gand sa pleci la un drum, fii cat se poate de atnt, deoarece este posibil sa ai parte de tot felul de blocaje.

Rac: Este posibil sa ai dureri de oase sau poate vezica biliara va avea o functionare mai greoaie. Incerca sa pastrezi un regim de viata cat mai echilibrat. La serviciu reusesti sa iti pui in valoare calitatile, asa ca vei reusi sa va faceti apreciat atat de sefi cat si de subalterni. Ai mai multe proiecte pe care doresti sa le pui in practica si asta cat mai repede. Iti trebuie un colaborator si n-ar fi exclus sa il gasesti.

Leu: Nu te implica in activitati fizice prea mari si, mai ales, nu face miscari bruste. Starea psihica nu va fi dintre cele mai bune la inceputul zilei. La serviciu este o perioada foarte agitata pentru tine si trebuie sa fii in forma. Ai parte de tot felul de schimbari in plan profesional, dar mai devreme sau mai tarziu acestea va vor avantaja.

Ads

Fecioara: Reusesti sa comunici ceva mai bine cu partenerul de suflet. Pentru a nu strica acest echilibru, fragil totusi; ar fi de dorit sa eviti sa-i adresezi critici. Zona coloanei vertebrale va fi ceva mai sensibila in aceasta perioada. Colegii nu se vor arata prea dornici sa te ajute, asa ca ar fi bine sa te bazezi numai pe propriile forte.

Balanta: Initiativele tale vor putea fi duse la bun sfarsit gratie si bunei capacitati de concentrare de care dai dovada in aceasta perioada. Aparatul urogenital va fi mai sensibil. Relatia cu superiorii ierarhici va fi destul de tensionata, in ciuda faptului ca acestia te vor aprecia din toate punctele de vedere. Este posibil sa ti se dea noi responsabilitati.

Ads

Scorpion: Activitatile sociale in care esti implicat iti vor permite sa cunoasti persoane care iti vor starni interesul. Vei face o buna impresie si vei putea miza pe sprijinul unei persoane din anturajul apropiat. Esti optimist si plin de energie si asta te mobilizeaza sa realizezi lucruri deosebite. Unul din proiectele pentru timpul liber va trebui amanat.

Sagetator: In aceasta perioada va trebui sa te ocupi de problemele ramase nerezolvate de mai mult timp. Exista oportunitatea de a suferi un mic accident, asa ca, pe cat posibil, nu va implicati in activitati cu grad mare de risc. Se trag tot felul de sfori si se incearca rezolvarea unor probleme importante in culise. Fii prudent si nu te lasa entuziasmat de orice informatie vei primi.

Ads

Capricorn: Esti cam nemultumit, dar, de fapt, exagerezi. Daca ai fi mai conciliant, mai intelegator ai putea rezolva chiar mai multe decat ti-ai propus. O surpriza placuta ar putea veni de la prietenii aflati pe alte meleaguri. Starea de agitatie, de neliniste va fi mare pe tot parcursul zilei. Relatia cu pertenerul de viata va fi temsionata din cauza agitatiei ce te stapaneste.

Varsator: Nu esti nici pe departe in forma ta cea mai buna, asa ca fa-ti un program cat mai lejer. La serviciu vei avea arte de tot felul de evenimente care te vor scoate din ritm si nu vei reusi sa realizezi mare lucru. Ai tendinta de a astepta prea mult de la partenerul de suflet. Daca ai fi ceva mai realist ar fi mai bine pentru toata lumea. N-ar fi exclus sa ai parte de o aventura.

Pesti: Este posibil ca unele neplaceri legate de sanatate sa te impiedice sa te achiti cu succes de sarcinile de la serviciu. Daca ti se va cere sa ramai peste program nu este cazul sa eziti. Oricum, sefii iti vor aprecia intr-o mai mare masura eforturile depuse. Situatia ta financiara are toate sansele sa se imbunatateasca, ceea ce iti va distrage atentia de la aspectele mai putin placute ale vietii.