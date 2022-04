Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Impulsivitatea de care dai dovada in aceasta perioada iti poate aduce serioase neintelegeri cu rudele apropiate si nu numai. In plan sentimental situatia va fi relaxata. Farmecul personal iti va permite sa faci o buna impresie persoanelor de sex opus. Ti se vor face complimente. Starea ta generala nu este foarte buna. Din fericire, colegii vor fi de partea ta. Initiativele vor fi avantajoase.

Taur: Este posibil ca o ruda apropiata sa aiba o realizare de care se va bucura intregul clan.Vei avea parte de o multime de evenimente care nu iti vor conveni catusi de putin. Vei avea un sentiment de neliniste si de nesiguranta in plan afectiv. Spre sfarsitul zilei iti va fi mai bine. Ar fi de dorit sa fii cat mai atent la sanatatea ta altfel anumite chestiuni minore s-ar putea croniciza.

Gemeni: In aceasta zi va trebui sa acorzi mai multa atentie sanatatii. Sunt posibile probleme pe fond nervos. In plan familial n-ar fi exclus sa fie nevoie sa revenii asupra unei activitati pe care nu ai finalizat-o la vreme. Tot ce vei demara acum se va finaliza cu o oarecare intarziere. Daca ai de dat un examen, cu siguranta rezultatul te va satisface.

Rac: Ai dori sa iti consolidezi relatia de suflet, dar pentru asta ar trebui sa-ncerci sa fii ceva mai conciliant. Mai ales cei casatoriti vor avea o perioada deosebit de agitata. Pe cat posibil evita sa te implici in activitati riscante, deoarece poti avea tot felul de surprize. Implicarea in activitati intelectuale te va ajuta sa-ti gasesti mai usor echilibrul interior.

Leu: Gandeste-te de doua ori inainte de a spune sau de a face ceva. La serviciu vei avea o multime de situatii de rezolvat si nu iti va fi prea usor. Inspiratia iti va fi de un real folos in luarea deciziilor. Relatia cu colegii va fi ceva mai putin comoda. Un membru al familiei ar putea pleca intr-o calatorie sau chiar tu ai putea pleca la drum pentru a-ti vedea o ruda.

Fecioara: N-ar fi exclus ca persoana iubita sa aiba unele neplaceri. Totusi, relatia dintre voi va evolua multumitor pe tot parcursul zilei. Esti cam agitat si iti sare tandara din orice. Incearca sa iti gasesti ceva mai mult timp pentru odihna si mai ales nu te implica in mai multe activitati de-odata. Esti hotarat sa-ti pui in practica toate proiectele, dar ar fi bine sa te gandesti de doua ori inainte de a lua o decizie.

Balanta: Esti mai optimist, mai increzator si in felul acesta reusesti sa influentezi parca si evenimentele. De altfel, calatoriile, dar mai ales relatiile cu strainatatea se vor arata favorabile, indiferent ca este vorba de afaceri sau de divertisment. In relatia cu partenerul de suflet vor exista diverse controverse pe teme financiare. Nu incerca sa rezolvi ceva deosebit deoarece nu vei reusi mai nimic.

Scorpion: Comunicarea cu fiinta iubita evolueaza armonios. Vei avea posibilitatea sa pleci impreuna intr-o calatorie, dar n-ar fi exclus nici sa faci o cucerire cu ocazia unui drum. Starea ta generala este buna, esti vioi si plin de forta. Vei munci mult pentru a face fata tuturor problemelor cu care te confrunti, insa rezultatele te vor satisface, chiar daca vor veni cu oarecare intarziere.

Sagetator: In ceea ce te priveste traversezi o perioada excelenta din punct de vedere sentimental. Vei avea ocazia sa faci o cucerire, dar si sa iti consolidezi relatia cu fiinta iubita. Te simti lipsit de forta si ar trebui sa nu te implici in prea multe activitati fizice. Unele surprize se vor ivi in ceea ce priveste situatia ta materiala. Vei avea de facut cheltuieli peste asterptari sau poate se va ivi ocazia unei investitii.

Capricorn: Si din punct de vedere mental ai reactii prompte ceea ce iti va fi de un real folos. V-a trebui sa fii foarte atent si sa nu te implici in activitati la limita legalitatii deoarece ai putea avea probleme serioase. N-ar fi exclus ca o cunostinta sa te barfeasca. Calitatile tale vor fi apreciate intr-o mare masura, iar starea de iritare ce te-a caracterizat in ultimul timp se va diminua.

Varsator: Energia fizica va fi sub nivelul cu care ne-ai obisnuit, asa ca nu este de dorit sa te implici in activitati dificile. Incearca sa iti faci un program echilibrat, caci surmenajul poate face mult rau sanatatii tale. Lucrurile la serviciu evolueaza constant fara surprize. In cazul in care doresti sa faci o schimbare, ziua de astazi ti-ar putea aduce o surpriza. Tot astazi ai putea avea o divergenta cu un coleg.

Pesti: Ai putea primi o oferta de colaborare care, cel putin deocamdata, se va dovedi avantajoasa. Cineva din familie ti-ar putea da o mana de ajutor pentru a rezolva mai usor chestiunile profesionale. Farmecul personal si te vor face remarcat si apreciat de persoanele de sex opus. Ai putea face o cucerire, dar nu vor lipsi nici ocaziile de a-ti consolida o eventuala relatie mai veche.