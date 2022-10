Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: O realizare sociala ar putea avea ca urmare o imbunatatire a popularitatii tale in randul prietenilor. Nu trebuie sa iti faci planuri pentru banii pe care-i vei primi, caci pana la urma, vor trebui cheltuiti intr-un mod in care nu te astepti. De fapt, in general cheltuielile iti ridica probleme serioase si ar fi bine sa iti dramuiesti cu mai multa atentie sumele ce iti trec prin mana.

Taur: Abilitatile tale de a face ceva practic sunt mult diminuate, motiv pentru care ar fi bine sa te concentrezi asupra chestiunilor teoretice. Mintea ta produce idei excelente, pe care ai putea sa le oferi drept sfaturi rudelor si prietenilor. Relatia cu cei din jur are toate sansele sa se imbunatateasca; n-ar fi exclus sa participi la o activitate care-ti va da ocazia sa faci o cunostinta interesanta.

Gemeni: Relatiile cu prietenii evolueaza deosebit de bine; acestia iti dau tot sprijinul, motiv pentru care ai putea realiza chiar mai multe decat ti-ai propus. Cei din jur vor observa si aprecia eforturile tale, ceea ce te va face mai entuziast. Dupa amiaza te asteapta o multime de drumuri, care te vor incurca. Pastreaza-ti totusi ceva mai mult timp pentru odihna si relaxare.

Rac: Discutiile cu prietenii iti poarta gandurile foarte departe si nu mai poti sa te concentrezi si sa te mobilizezi pentru activitatile in care esti implicat. Ai putea avea succes in unele proiecte, cu conditia sa nu faci investitii. O veste de la cineva din familie te pune serios pe ganduri. in scurt timp, insa, vei constata ca temerile tale au fost nejustificate si nu sunt motive de ingrijorare.

Leu: Ai o zi buna, asa ca ar fi bine sa te grabesti sa rezolvi tot ce ti-ai pus in planpentru ziua de azi. Prietenii sunt de partea ta in tot ce faci si acest lucru te ajuta mai mult decat iti imaginezi. Daca ai de gand sa pleci intr-o calatorie, sansa va fi de partea ta intr-o masura mai mare decat pana acum. Ceva bani ai putea castiga in urma unor activitati extraprofesionale.

Fecioara: Niste bani se vor intoarce la tine. Ai putea sa-i cheltuiesti pentru ceva ce iti doreai de mai mult timp. Nu incerca sa te ocupi de chestiunile domestice, caci nu vei avea nici un fel de spor. O ruda apropiata iti va anunta o realizare de care se va bucura intreaga familie. Din punct de vedere intelectual functionezi la limita superioara. Deciziile luate astazi se vor dovedi inspirate.

Balanta: Inspiratia si inventivitatea te pot ajuta sa rezolvi cu brio activitati dintre cele mai diverse. Nici memoria nu te va face de ras. Ti se face o propunere, dar nu este cazul sa dai nici un raspuns, pana nu te sfatuiesti cu cineva apropiat. N-ar fi exclus nici sa primesti ceva bani pentru o activitate pe care ai finalizat-o cu mai mult timp in urma.

Scorpion: Din punct de vedere sentimental, conjunctura astrala te favorizeaza. Farmecul personal nu va trece neobservat si vei fi apreciat de persoanele de sex opus oriunde te vei duce. Vei primi un raspuns pe care-l astepti de mai mult timp. De la persoana iubita ai putea auzi niste lucruri interesante, nu este insa cazul sa le folosesti, cel putin deocamdata.

Sagetator: Ai tendinta de a te implica in activitati mai dificile, dar vei reusi sa le faci fata fara probleme. De energie nu duci lipsa si ar fi cazul sa o folosesti cat se poate de eficient. Drept recompensa, ai putea primi aprecierile prietenilor; nu acum, dar, oricum, mai bine mai tarziu decat niciodata. De pe alte meleaguri vei primi o informatie, pe care, de fapt, o intuisei.

Capricorn: Vei avea parte de o zi agitata, in care se vor ivi situatii de tot felul, a caror rezolvare nu va putea fi amanata. Relatia cu persoanele mai in varsta iti este favorabila, mai ales daca vei asculta sfaturile intelepte ale acestora. O discutie cu niste cunostinte, te va ajuta sa afli lucruri interesante, care mai mult ca sigur iti vor folosi in viitorul apropiat.

Varsator: Concentreaza-ti atentia asupra problemelor pe care le ai in perioada acuala! Daca doresti sa iti faci planuri de viitor, este bine sa stii ca numai cele de perspectiva indelungata au sanse de realizare. Ai putea avea unele altercatii cu prietenii; daca ai fi mai putin agitat, ar fi mai bine. in ceea ce priveste sanatatea, este o perioada in care ar fi bine sa te menajezi.

Pesti: Ar trebui sa te ocupi ceva mai mult si de aspectul tau exterior, caci in felul acesta starea ta de spirit s-ar imbunatati simtitor. Vei avea o intalnire cu persoane importante, pentru care ai emotii, desi nu ai nimic de pierdut. N-ar fi exclus nici sa porti o disutie cu o autoritate din familie, in care vei incerca sa-ti susti punctele de vedere.