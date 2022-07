Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ai putea avea o surpriza placuta din partea persoanei iubite. Ai putea incerca o mica schimbare in casa - aceasta ti-ar satisface dorinta de nou. Nu intra in discutii contradictoriu cu cei din anturajul apropiat, caci nu vei reusi decat sa te iritati degeaba. In cazul in care doresti sa pleci la drum, mare atentie, caci mijlocul de transport ti-ar putea crea neplaceri.

Taur: Ai putea avea o realizare mai deosebita in plan sentimental; fii atent caci beneficiezi de o sansa care nu se stie cand va mai aparea. De la o ruda vei primi niste bani carora le vei gasi repede o utilizare. In sfarsit, iti vei face si tu o placere. De activitatile gospodaresti nu prea ai sanse sa scapi, oricat de mult ti-ai dori-o. Eficienta de care dai dovada iti va permite sa le finalizezi cu rapiditate.

Gemeni: Vei avea de luat o decizie, care te va tine cu sufletul la gura o buna bucata de vreme. Totul este sa nu te lasi condus de primul impuls. Verifica-ti cu constiinciozitate masina, inainte de a urca in ea. Chiar si apartele electrocasnice ti-ar putea face o surpriza mai putin placuta. Unul din propiectele pe care le ai in plan de mai mult timp ar putea fi pus in practica.

Rac: Prudenta de care dai dovada, nu-si are rostul; in schimb, sfatul unui prieten s-ar putea dovedi cat se poate de inspirat. Poti face speculatiile la care te-ai gandit, deoarece vei avea destule avantaje de pe urma acestora. Partenerul de viata va castiga si el niste bani, ceea ce iti va permite sa iti faci cateva placeri. Vei avea ocazia sa faci o investitie pentru propriul confort.

Leu: O surpriza deosebita in viata ta afectiva te va face sa fii deosebit de entuziast. Daca ai in plan o calatorie, acum ai putea incerca sa o pui in practica. Cineva iti da niste informatii deosebit de utile, dar ti se pare ca vin din alta lume. Fa un efort si retine-le! Activitatile intelectuale iti vor da ocazia sa iesi in evidenta intr-un grup mai larg. Inspiratia de care dai dovada iti va fi de un real folos.

Fecioara: Agenda de lucru iti este incarcata cu o multime de activitati. Incearca sa o iei mai usor daca doresti sa ai succes. Te afli intr-o perioada in care lucrurile iti ies cat se poate de greu, asa ca perseverenta ar trebui pusa pe primul plan. Eforturile pe care le vei face acum isi vor arata roadele cu oarecare intarziere, dar te vor satisface.

Balanta: Esti destul de obosit, asa ca nu te implica in activitati ce te-ar putea suprasolicita. Cel mai bine ar fi sa fii alaturi de partenerul de viata, care are niste realizari si doreste sa se bucure de ele, impreuna cu tine. La masa, pune un tacam in plus, caci te vei trezi cu un musafir. Nu trebuie sa ai emotii in legatura cu cheltuielile care se profileaza la orizont, caci vei reusi sa te descurci fara probleme.

Scorpion: Te preocupa relatia ta sentimentala, parca mai mult decat in mod obisnuit. Ai putea aranja sa iti petreci ziua numai in compania persoanei iubite si vei petrece cateva ore de neuitat. Orice alta problema o vei da uitarii. Profita de ceea ce ti se ofera. Spre seara ti se va face o propunere care te va incanta, dar care nu va putea fi pusa in practica intr-un timp prea scurt.

Sagetator: Nu esti in forma ta cea mai buna, dar nici nu ai probleme deosebite. Esti nemultumit de incetineala cu care iti ies lucrurile si ai impresia nimeni nu este de partea ta. Niste musafiri sositi pe neasteptate te vor inveseli cu buna lor dispozitie. Daca te vei mobiliza sa practici un sport in aer liber, vei vedea ca ai mai multe motive sa fii optimist.

Capricorn: In familia ta ar putea sa apara unele discutii, care iti vor crea o stare de tensiune. Incerca, pe cat posibil, sa mediezi conflictul, altfel nu vei avea parte de o zi linistita. Nu uita sa iti treci in program activitatile gospodaresti, care au devenit urgente. Pentru activitati de divertisment iti va ramane a doua parte a zilei. Oricum, de oferte nu vei duce lipsa.

Varsator: Esti mai sensibil decat de obicei, asa incat ai putea sa iti petreceti timpul liber in compania persoanei iubite. Cineva din familie are nevoie de sprijinul tau pentru a-si pune in aplicare planurile de vacanta. Gaseste macar un sfat si pentru el. Este posibil sa inregistrezi un mic succes intr-o activitate inceputa de mai mult timp, cu conditia sa faci totul de unul singur.

Pesti: Nu reusesti sa iti pui gandurile in ordine si asta te impiedica sa iti susti punctul de vedere. Nu insista, caci nu vei reusi decat sa ti-i puni in cap pe toti cei din jur. O activitate relaxanta, un sport sau o plimbare in aer liber, ti s-ar potrivi mai bine in aceasta zi. Daca ti-ai propus o calatorie in strainatate, este posibil sa primesti o veste buna in legatura cu aceasta.