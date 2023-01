Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ai muncit suficient, dar tot nu se poate spune ca ai rezolvat ceea ce ti-ai propus. Dialogul in contradictoriu cu rudele te va obosi si ar fi bine sa faci un efort si sa mai lasi cate ceva de la tine. Ai putea sa te preocupi mai mult de propria persoana. Banii nu iti lipsesc, asa incat ai putea trece pe la coafor.

Ads

Taur: Impreuna cu prietenii ai putea pune la cale la cale o distractie sau o activitate la care sai participe mai multa lume. Nu este cazul sa fii stresat; lucrurile vor iesi asa cum iti doresti. De energie nu duci lipsa, asa ca nu este o problema daca ai de gand sa te implici intr-o activitate mai deosebita la serviciu. Relatia cu colegii este suficient de buna, incat sa poti miza pe sprijinul acestora.

Gemeni: Esti intr-o dispozitie de zile mari; vei fi mai entuziast decat te-au vazut vreodata cei ce te cunosc. Iesirea la o plimbare sau o sueta cu prietenii va putea fi un prilej suplimentar de a te destinde. Cineva iti va face o promisiune, dar ar fi bine sa nu crezi chiar tot ce ti se spune. La nivelul institutiei la care lucrezi sunt posibile mici schimbari, care insa nu te vor afecta.

Rac: Chiar daca nu ti-ai programat o deplasare, vei fi nevoit sa o faci. Daca avei de obtinut o aprobare, sansa te va sustine cu conditia sa dai dovada de calm si rabdare. Colaborararile nu te avantajeaza in aceasta perioada. Este posibil sa ti se faca o prpunere interesanta, dar ar fi bine sa nu dai un raspuns imediat; incearca sa mai tragi de timp. Eventual sfatuieste-te cu un prieten.

Ads

Leu: Vei fi pus in situatia de a arbitra o scurta disputa intre prieteni, ceea ce te va aduce, din nou, in centrul atentiei. Este posibil sa ai ocazia sa faci o cunstinta care ti-ar putea fi de un real folos in viitorul apropiat. Cel putin deocamdata nu este cazul sa te implici in activitati dificile mai ales la serviciu, deoarece este putin probabil sa le poti face fata.

Fecioara: Prietenii iti vor face o invitatie care te tenteaza, dar re gandesti ca s-ar putea sa nu mai finalizezi ceea ce ti-ai propus. Profita de ocazie, pentru a face cunostinta cu alte persoane, cu care ai putea avea o discutie interesanta. In anturajul tau apropiat vor exista unele animozitati, dar nu este cazul sa intervii, caci nu vei reusi decat sa incingi spiritele.

Ads

Balanta: Situatia financiara nu iti va ridica probleme, asa ca poti face linistit cumparaturile pe care le ai in plan. In cazul in care doresti sa iei o decizie privitoare la caminul tau, va fi bine ca mai intai sa te consulti si cu ceilalti membrii ai familiei. Nu incerca sa insisti sa-ti impui paunctele de vedere, deoarece exista riscul de a genera discutii obositoare, fara nici un rezultat.

Scorpion: Dialogul cu cei din jur se va dovedi fructuos, caci ai putea afla solutii pentru unele din problemele cu care te confrunti. Daca astepti o veste sau un raspuns, acesta va veni mai tarziu, dar te va satisface. Ti se va da o idee asupra careia merita sa te apleci. Ai putea avea mai multa incredere in cei din jur. Din punct de vedere mental functionezi la limita superioara.

Ads

Sagetator: Este posibil sa fii cooptat intr-o activitate care va fi pe placul tau. Vei avea un bun prilej de a te face remarcat, dar ar fi indicat sa dai dovada de un pic de modestie. Atmosfera de la serviciu este calma, iar colegii te sprijina in tot ce incerci sa faci. Daca doresti, poti sa intreprinzi ceva nou, iti va face mare placere. Evita sa faci cheltuieli pe care nu ti le poti permite.

Capricorn: O intalnire cu familia iti va ocupa o buna parte din zi. Se vor dezbate probleme de interes comun si nu iti va fi usor sa te faci ascultat; poate si pentru ca esti mai nervos, mai irascibil. S-ar putea sa ai de facut cuiva un cadou, sau, oricum, va trebui sa cheltuiesti niste bani. Tine legatura cu prietenii aflati pe alte meleaguri; vei afla vesti imbucuratoare de la sau despre acestia.

Varsator: Succese se anunta in comunicarea cu cei din jur. Poate aparea cineva de mare viitor, in viata ta. O abordare sincera a unei prietenii este lucrul cel mai indicat, mai ales ca ti se potriveste. Sensibilitatea de care dai dovada in aceasta perioada va face o buna impresie persoanelor de sex opus. Daca vei avea de dat un examen, memoria nu te va face de ras.

Pesti: Vei avea o zi plina, in care nu vei avea timp sa te plictisesti. Energia te sustine in tot ce faci, dar si prietenii vor fi de partea ta macar cu vorba daca nu cu fapta. Relatiile cu strainatatea iti vor aduce satisfactiile scontate indiferent ca este vorba de comunicarea cu prietenii de pe alte meleaguri sau de afaceri. La serviciu vei avea parte de multe frecusuri.