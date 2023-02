Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: La slujba va fi mare agitatie. Este posibil sa ai unele neintelegeri cu colegii, dar pana la urma lucrurile se vor rezolva chiar mai bine decat te-ai astepta. Pe acasa vei repara cate ceva, ceea ce te va obliga la cheltuieli destul de mari, dar situatia financiara nu iti va ridica probleme deosebite.

Taur: Reusesti cu mai multa usurinta sa iti canalizezi energia spre scopuri practice, iar acest lucru te face mai relaxat, dar si mai sigur pe propriile calitati. Relatia cu fiinta iubita va fi ceva mai tensionata si nu veti reusi sa va puneti de acord asupra unor chestiuni ce va privesc pe amandoi.

Gemeni: Vei fi din cale-afara de agitat si acest lucru ar putea duce la neintelegeri cu ceilalti membrii ai familiei. N-ar fi exclus nici sa ai parte de o stricaciune in apartament. Este o perioada in care prudenta trebuie pusa pe primul plan, altfel ai putea avea tot felul de neplaceri.

Rac: Unul dintre prietenii tai ar putea avea o problema. Un eveniment neasteptat te-ar putea determina sa faci schimbari majore in planurile de petrecere a timpului liber. Daca ai de gand sa pleci la drum, sansa va fi de partea ta. Pe cat posibil, evita sa faci confidente unor persoane mai putin cunoscute.

Leu: Cheltuielile vor fi mari si iti va fi destul de greu sa te descurci din acest punct de vedere. Nu te implica in activitati speculative si nici in jocuri de noroc, deoarece ai putea inregistra pierderi serioase. Activitatile sociale iti vor da ocazia sa iti pui in valoare calitatile.

Fecioara: In plan profesional ai putea avea probleme serioase. Fii cat se poate de constiincios si evita sa te implici in activitati noi. Superiorii ierarhici vor evita sa iti sustina initiativele. Din punct de vedere financiar situatia s-ar putea imbunatati printr-un castig oarecum neasteptat.

Balanta: Chiar daca ti se pare ca nu duci lipsa de energie, nu este cazul sa te implici in activitati deosebite. De asemenea, nu este cazul sa te implici in activitati la limita legalitatii, caci nu se stie de unde poate sa apara ghinionul.

Scorpion: Orice intentionezi sa faci, gandeste-te de doua ori, caci ai tendinta de a-ti asuma riscuri inutile. Cineva din familie ar putea avea necazuri la serviciu, asa ca pregateste-te sa-i fii alaturi. Este posibil sa fie nevoie sa ramai peste program la serviciu, ceea ce ar putea genera reprosuri din partea fiintei iubite.

Sagetator: Sansa nu te prea favorizeaza, dar nu este cazul sa ceri sprijinul celor din jur. Ai suficienta forta si energie pentru a te descurca bine cu toate problemele cu care te confrunti. Fii prudent in a-ti face planuri in functie de vestile pe care le primesti de pe alte meleaguri.

Capricorn: Mintea ta este plina de idei, dar contrar obiceiului, esti cam imprastiat si deci nu este cazul sa le pui in practica. Relatia cu rudele mai indepartate va reveni in atentia ta. Daca ai nevoie de o aprobare sau daca doresti sa semnezi un contract, incearca sa soliciti o amanare.

Varsator: Nu esti nici pe departe in forma cea mai buna. Starea de iritare, de nemultumire va poate determina sa luati decizii care te vor conduce pe cai gresite. Fii prudent si nu iti asuma nici un fel de riscuri deoarece ai putea avea neplaceri serioase. In cazul in care doresti sa sustii o activitate intelectuala, atentie.

Pesti: Veti avea discutii cu partenerul de viata sau cu cel de afaceri, legate de bani. Nu este cazul sa incerci sa iti impui punctele de vedere. Mai ai rabdare putin timp, caci pana la urma lucrurile se vor rezolva de la sine. Persoana iubita este alaturi de tine in tot ce faci.