Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In programul tau pentru timpul liber vor interveni unele schimbari majore, la care ar fi bine sa incerci sa te adaptezi. Daca ii vei face prea multe reprosuri fiintei iubite, risti o discutie obositoare cu aceasta. Ideile tale vor fi sclipitoare, mai ales la inceputul intervalului. Totusi, vei fi cam imprastiat si n-ar fi rau sa ceri sfaturile celor apropiati daca doresti sa iei o decizie.

Taur: Energia fizica nu va fi punctul tau forte, asa ca vei avea nevoie de mai multa odihna. O mai veche problema de sanatate s-ar putea accentua daca nu ii vei acorda atentia cuvenita. Interesul pentru relatia cu persoanele de sex opus este mare. Cu ocazia unui drum scurt ai putea cunoaste o persoana asupra careia vei produce o puternica impresie. Nu trebuie, insa, sa te lasi amagit de complimente.

Gemeni: Este o perioada buna pentru tine din punct de vedere sentimental. Relatia cu persoanele de sex opus va evolua cat se poate de bine. Vei face o buna impresie oriunde te vei duce, ti se vor face complimente si propuneri interesante de petrecere a timpului liber. Profita de conjunctura favorabila pentru a-ti consolida relatia cu partenerul. Pentru un eventual tratament, incearca unul naturist!

Rac: Implicarea in chestiunile sentimentale va fi peste nivelul obisnuit. Daca ai de luat decizii, ar fi bine sa o faci la inceputul zilei, cand vei da dovada de o inspiratie deosebita. Este posibil sa ti se faca o oferta pentru o colaborare. Daca ai de semnat un document oficial, sansa va fi de partea ta. Un prieten ti-ar putea fi de un real folos pentru imbunatatirea situatiei financiare.

Leu: Mare atentie deoarece colaborarile ti-ar putea crea probleme serioase. Poate n-ar fi rau sa incerci sa faci totul de unul singur. Prietenii te vor sustine in ceea ce priveste initiativele in plan social. Nu este un moment favorabil pentru a dicuta chestiuni financiare nici cu prietenii si nici cu rudele. Daca ai unele nemultumiri, nu este momentul sa le exprimi.

Fecioara: Unele nemultumiri mai vechi ar putea reveni in atentia ta, dar nu este cazul sa le discuti acum cu fiinta iubita. Este posibil ca aceasta sa-ti propuna unele schimbari in ceea ce priveste proiectele pentru timpul liber. Incearca sa-i oferi partenerului mai multa intelegere! Ceea ce vei demara in aceasta perioada se va finaliza mai greu sau mai incet decat iti imaginezi.

Balanta: Un proiect de mai mare anvergura ar putea fi demarat astazi, cu conditia sa nu vizeze investitii deosebite. Efortul pe care il vei depune va trebui sa fie constant. Nu incerca un ritm alert, deoarece nu vei obtine mare lucru si apoi exista riscul de a avea divergente majore cu superiorii ierarhici. Un raspuns la o cerere mai veche ar putea veni pe neasteptate.

Scorpion: Nu iti va fi prea usor sa te mobilizezi, caci gandul iti zboara la probleme care sunt deja de domeniul trecutului. Ai putea totusi, sa finalizezi o lucrare pentru care ai depus eforturi mari pana acum. N-ar fi exclus ca partenerul de suflet sa se confrunte cu o problema de sanatate. Incearca sa fii mai intelegator si sa acorzi partenerului sprijinul de care are nevoie.

Sagetator: Va trebui sa muncesti destul de mult, dar si rezultatele te vor satisface. Este posibil sa primesti sprijinul unei mai vechi cunostinte. Prietenii vor fi de partea ta, dar vor fi multe pe care va trebui sa le faci de unul singur. Fii prudent daca doresti sa te implici in activitati de colaborare. Pastreaza-ti ceva timp pentru activitati recreative!

Capricorn: Doresti cu tot dinadinsul sa-ti impui punctele de vedere, dar acest lucru nu este de natura sa-ti imbunatateasca relatia cu fiinta iubita. Pentru a realiza ceea ce ti-ai propus va fi nevoie de eforturi mari. Cineva va incerca sa-ti puna bete-n roate, dar vei reusi sa gasesti solutia cea mai potrivita. Nu vei putea miza intr-o prea mare masura nici pe sprijinul prietenilor.

Varsator: Din punct de vedere sentimental esti mai sensibil, dar si mai suspicios. Vei dori sa-ti petreci cat mai mult timp in compania fiintei iubite. Pe cat posibil, evita manifestarile de gelozie, care pot determina o adevarata furtuna in viata ta sentimentala. Te vei bucura de un bun echilibru energetic, care iti va permite sa faci fata tuturor cerintelor. Da dovada de calm in orice imprejurare!

Pesti: Esti mai sensibil la problemele partenerului si acest lucru te poate ajuta sa-ti imbunatatesti relatia cu acesta. Vei avea ocazia sa petreci clipe placute, care iti vor permite sa vezi cu alti ochi evenimentele ce tin de domeniul trecutului. Capacitatea ta de concentrare va fi sub nivelul obisnuit, asa ca nu vei reusi sa ai un bun randament.