Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Te vei intalni cu multa lume in cursul zilei, caci vei avea de pus la punct tot felul de activitati. Reusesti sa te concentrezi cu mare greutate la tot ce ai de facut, asa ca n-ar fi rau sa ceri sprijinul celor apropiati. Vei descoperi ca cineva din familie a facut o greseala destul de mare; ar fi bine daca l-ai ajuta sa o dreaga inainte de a mai observa si altcineva.

Taur: Vei avea parte de un program de lucru incarcat si multa lume care ti se perinda prin casa. Se intrevad propuneri de tot felul pentru viitorul apropiat, dar nu este cazul sa te grabesti cu raspunsul. Chestiunile gospodaresti ar trebui rezolvate si orice amanare nu face decat sa cereeze incurcaturi. Dupa-amiaza ai putea sa-ti pastrezi ceva timp pentru o sueta cu prietenii.

Gemeni: Graba nu iti este de nici un ajutor, mai ales in aceasta perioada. O persoana cu functie sau o autoritate din familie ti-ar putea da niste sfaturi, pe care n-ar strica sa le iei in seama. Cineva din familie are unele probleme si mizeaza pe sprijinul tau. Relatia cu cei din familie este tensionata si ar fi bine sa nu te implici in discutii in contradictoriu.

Rac: Este foarte posibil sa primesti o vizita neasteptata, ceea ce iti va da tot programul peste cap. De asemenea, ai putea primi niste vesti mai mult decat placute, care iti vor da un sentiment placut, desi nu te privesc in mod direct. In familie se vor dezbate proiecte de interes comun, dar nu este cazul sa insisti sa-ti susti punctele de vedere. Este timp pentru tot.

Leu: Astazi ai tendinta de a face cheltuieli chiar mai mari decat ti-ai putea permite. Achizitionarea unui obiect care iti place sau investirea intr-un hobby mai vechi este mai mult decat posibila. Energia fizica este mare, dar, necanalizata corespunzator, nu iti va fi de nici un folos. Sfaturile prietenilor se vor dovedi inspirate si merita sa te apleci asupra lor.

Fecioara: Renunta la actiunile complicate, pentru a o scoate mai bine la capat. Esti obosit si ar fi bine sa renunti la activitatile care nu sunt urgente. Daca ti-ai gasi macar o ora pentru odihna in cursul dupa-amiezii, ai reusi sa fii ceva mai eficient. Cineva din familie va incerca sa te sprijine, in mod efectiv, sau sa iti preia o parte din obligatii.

Balanta: Ziua se anunta favorabila pentru petrecerea timpului liber alaturi de fiinta iubita, asa cum ti-ai propus. Nu uita nici de treburile casnice, pe care, daca le veti mai am

Scorpion: Poti semna o noua intelegere cu partenerii de afaceri sau poti face o cerere cu sanse mari de a fi aprobata. Abilitatile de care dispui sunt deosebit de apreciate oriunde te duci, fara insa a-ti aduce prea multe avantaje. Pentru acasa s-ar putea sa iti propui o investitie, fara a tine cont de economiile care se impun.

Sagetator: Ti se comunica unele lucruri care te vor pune pe ganduri. Nu toate sunt valabile, asa ca nu este cazul sa iti faci probleme. Totusi, avand in vedere ca traversezi o perioada mai agitata, ar fi bine sa nu iti asumi riscuri inutile. Este posibil sa primesti o propunere pentru colaborare, dar inainte de a da un raspuns, gandeste-te bine la consecinte.

Capricorn: Esti obligat sa rezolvi probleme ce nu suporta amanare, iar volumul de munca este foarte mare. Roaga pe unul dintre cei apropiati sa te ajute, altfel nu vei reusi sa finalizezi mai nimic din ce ti-ai propus. O ruda mai indepartata va dori sa lamuriti o chestiune de care aproape uitasei. Problemele de sanatate nu trebuie neglijate, chiar daca par nesemnificative.

Varsator: Contactele cu diversi prieteni vor fi afectate de un factor neprevazut. Persona iubita doreste sa se implice intr-o activitate mai deosebita si mizeaza mult pe sfatul tau, desi nu lasa sa se vada acest lucru. O idee nastrusnica iti va trece prin minte, dar nu este momentul sa o aplici. Drumurile scurte iti vor rapi o buna parte a timpului liber.

Pesti: Este posibil sa fii cooptat intr-o activitate care va fi pe placul tau. Ai un bun prilej pentru a te face remarcat. Atmosfera generala este cam agitata, dar cei din jur te sprijina cu tot ce pot, pentru a duce la bun sfarsit ceea ce ai inceput deja. O discutie cu partenerul de viata iti va crea o stare de iritare, dar nu pentru mult timp. Spre seara vei primi o informatie care te va binedispune.