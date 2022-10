Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei avea de facut multe drumuri in timpul zilei. Activitatile se vor dovedi binevenite, caci vei scapa de surplusul de energie. Este posibil ca o cunostinta facuta intamplator sa iti retina in mod deosebit atentia. Intuitia de care dai dovada in aceste zile iti va permite sa te faci remarcat intr-un grup mai larg, dar si sa rezolvi o situatie delicata.

Taur: O intalnire cu familia iti va ocupa o buna parte din zi. Se vor dezbate probleme de interes comun si nu iti va fi usor sa te faci ascultat; poate si pentru ca esti mai nervos, mai irascibil. S-ar putea sa ai de facut cuiva un cadou, sau, oricum, va trebui sa cheltuiesti niste bani. Tine legatura cu prietenii aflati pe alte meleaguri; vei afla vesti imbucuratoare de la sau despre acestia.

Gemeni: Esti incordat intr-o oarecare masura, dar dupa ce vei pune la punct planurile de viitor, te vei simti mult mai bine. Cineva din familie iti va solicita un sfat intr-o problema importanta. Pe cat posibil evita speculatiile financiare, caci ai putea face greseli mari. Timpul liber ar putea fi alocat chestiunilor domestice, la care ai ramas in urma in ultimul timp.

Rac: Ai muncit suficient, dar tot nu se poate spune ca ai rezolvat ceea ce ti-ai propus. Dialogul in contradictoriu cu rudele te va obosi si ar fi bine sa faci un efort si sa mai lasi cate ceva de la tine. Ai putea sa te preocupi mai mult de propria persoana. Banii nu iti lipsesc, asa incat ai putea sa-ti satisfaci un moft.

Leu: Chiar daca nu ti-ai programat o deplasare, vei fi nevoit sa o faci. Daca avei de obtinut o aprobare, sansa te va sustine cu conditia sa dai dovada de calm si rabdare. Colaborararile nu te avantajeaza in aceasta perioada. Este posibil sa ti se faca o prpunere interesanta, dar ar fi bine sa nu dai un raspuns imediat; incearca sa mai tragi de timp. Eventual sfatuieste-te cu un prieten.

Fecioara: Situatia financiara nu iti va ridica probleme, asa ca poti face linistit cumparaturile pe care le ai in plan. In cazul in care doresti sa iei o decizie privitoare la caminul tau, va fi bine ca mai intai sa te consulti si cu ceilalti membrii ai familiei. Nu incerca sa insisti sa-ti impui punctele de vedere, deoarece exista riscul de a genera discutii obositoare, fara nici un rezultat.

Balanta: Dialogul cu cei din jur se va dovedi fructuos cu conditia sa iti stapanesti impulsivitatea. Daca astepti o veste sau un raspuns, acesta va veni mai tarziu, dar te va satisface. Ti se va da o idee asupra careia merita sa te apleci. Ai putea avea mai multa incredere in cei din jur, choiar daca nu iti sustin punctele de vedere. In plan mental functionezi la limita superioara.

Scorpion: Energia ta este la limita inferioara, asa ca nu te apuci de nimic din ceea ce te-ar putea suprasolicita. Incearca sa o iei mai incetisor si vei avea mai multe satisfactii. Ai putea primi un ajutor substantial de la colegi. Nu te adancii asupra detaliilor deoarece risti sa pierzi din vedere esentialul. O cunostinta mai veche iti va da un semn de viata, ceea ce va fi o surpriza pentru tine.

Sagetator: Vei avea o discutie cu o ruda apropiata in urma careia vor apare cateva semne de intrebare. Ai nevoie de putin timp pentru a-ti pune gandurile in ordine. O iesire la un spectacol ar fi binevenita. In general activitatile sociale iti vor face bine, caci iti vor permite sa depasesti mai usor neplacerile cotidiene, ce par a nu se mai termina.

Capricorn: Ai de pus in ordine tot felul de hartii, ceea ce te va plictisi peste masura. Energia de care dai dovada in tot ce faci va determina o crestere de popularitate in randul prietenilor. O cunostinta iti va face un anunt. Evita discutiile in contradictoriu sau activitatile in care ai nevoie de colaborare. De fapt ar fi de dorit sa nu dai curs pornirilor impulsive, caci ai putea face greseli.

Varsator: Prietenii iti vor face o invitatie care te tenteaza, dar s-ar putea sa nu mai finalizezi ceea ce ti-ai propus. Profita de ocazie, pentru a face cunostinta cu alte persoane, cu care ai putea avea o discutie interesanta. In anturajul tau apropiat vor exista unele animozitati, dar nu este cazul sa intervii, caci nu vei reusi decat sa incingi spiritele.

Pesti: Succese se anunta in comunicarea cu cei din jur. Poate aparea cineva de mare viitor, in viata ta. O abordare sincera a unei prietenii este lucrul cel mai indicat, mai ales ca ti se potriveste. Sensibilitatea de care dai dovada in aceasta perioada va face o buna impresie persoanelor de sex opus. Daca vei avea de dat un examen, cu siguranta rezultatul te va satisface.