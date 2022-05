Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Din punct de vedere sentimental lucrurile evolueaza cel putin multumitor. Implicarea ta in relatia de cuplu este din ce in ce mai profunda, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Totusi, n-ar fi exclus sa apara manifestari de gelozie ale partenerului. Profita de timpul liber pentru a finaliza o activitate pe care o amani de mai mult timp.

Taur: Chestiunile sentimentale vor fi deosebit de importante pentru tine in aceasta zi. Relatia cu persoanele de sex opus se va imbunatati si te vei bucura de aprecierea acestora. Profita de aceasta conjunctura pentru a-ti consolida relatia cu fiinta iubita. Vei primi o oferta cel putin interesanta de petrecerea timpului liber, dar inainte de a o accepta, gandeste-te si la cheltuieli.

Gemeni: Proiectele pentru timpul liber facute in compania fiintei iubite vor inregistra unele modificari, ceea ce ar putea genera discutii in contradictoriu. Este posibil ca partenerul de suflet sa aiba parte de un castig material. Nu este un moment favorabil pentru a decide ce veti face cu banii. Unul dintre prieteni va va aduce la cunostinta o informatie interesanta.

Rac: Nu te simti prea in largul tau si ai tendinta de a face reprosuri partenerului de suflet. Cel mai bine ar fi sa dovedesti mai multa intelegere fata de acesta. Spre sfarsitul zilei ai putea afla o veste care iti va insenina chipul. Rabdare si intelegere sunt cuvintele cheie pentru aceasta perioada. N-ar fi exclus nici ca in aceasta perioada sa apara un mic accident casnic.

Leu: Dovedesti o buna robustete fizica, ceea ce te va ajuta in tot ce doresti sa intreprinzi. In plus, optimismul de care dai dovada va avea efecte pozitive asupra starii generale. Din punct de vedere mental, esti cam imprastiat. Nu este o perioada buna pentru a calatorii. In cazul in care doresti sa faci mici schimbari in apartament, conjunctura astrala te va avantaja.

Fecioara: Este foarte posibil sa fie nevoie sa revii asupra unor lucrari pe care le-ati considerat finalizate, dar care se vor dovedi a nu fi intru totul. Programul pentru aceasta zi va fi foarte plin si nu vei putea lasa nimic pe planul al doilea. Chiar daca energia fizica nu iti lipseste, n-ar fi rau sa-ti pastrezi ceva mai mult timp si pentru odihna.

Balanta: Esti irascibil si gata in orice moment sa iti iesi din fire. Evita sa dai curs impulsivitatii de moment care, mai mult ca sigur, te va conduce pe cai gresite. Trateaza cu toata seriozitatea o eventuala raceala! Nu este cazul sa te implici in activitati riscante deoarece vei avea neplaceri. Partenerul de viata ar putea avea o realizare de care va veti bucura impreuna.

Scorpion: Daca pana acum ai avut unele probleme, acestea par a-si gasi rezolvarea sau macar se vor ameliora. Energia fizica nu este deosebita, dar reusesti sa ti-o canalizezi spre scopurile prioritare. Implicarea in activitati sociale iti va da ocazia sa te relaxezi. Din punct de vedere sentimental situatia te avantajeaza, asa ca nu vor lipsi ocaziile de a petrece clipe placute in compania partenerului.

Sagetator: Ar trebui sa-ti faci cu atentie programul pentru aceasta zi si sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite, mai ales din punct de vedere fizic. Va trebui sa iti gasesti ceva mai mult timp pentru odihna. In cazul in care doresti sa te implici in activitati mai complicate, fii cat se poate de atent, deoarece lucrurile ar putea lua o intorsatura neasteptata.

Capricorn: Esti cam irascibil si din acest motiv ai putea gresi cu usurinta in deciziile legate de activitatile in care esti angrenat. Atentie, caci impulsivitatea te poate determina sa faci gesturi pe care ulterior le vei regreta. Te vei bucura de simpatia persoanelor de sex opus cu care vei intra in contact. Complimentele iti vor face mare placere, caci iti vor reechilibra starea afectiva.

Varsator: Nu este exclus ca o ruda apropiata sa aiba o interventie ce ar putea genera neintelegeri in relatia ta cu fiinta iubita. N-ar fi exclus nici ca chestiunile gospodaresti sa te impiedice sa iti petreci timpul liber in compania persoanei iubite. Vei avea posibilitatea sa te implici in activitati dintre cele mai diverse, fara sa te simti prea obosit.

Pesti: Te confrunti cu tot felul de situatii stresante, dar din fericire vei reusi sa gasesti rezolvari convenabile. Oricum, proiectele tale pot fi puse in practica. In cazul in care doresti sa semnezi un contract, sa obtii o aprobare, sansa iti va surade. Ar fi bine sa incerci sa fii mai ponderat in manifestari, si mai ales evita sa iti exprimi nemultumirile.