Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Nu este momentul sa faci schimbari majore in viata ta sentimentala. Nemultumirile se vor atenua daca vei da dovada de mai multa rabdare si intelegere fata de partenerul de suflet. Comoditatea de care dai dovada iti poate crea unele probleme in plan relatia cu familia. Unul din proiectele tale mai vechi ar putea fi puse in practica, mai ales ca prietenii vor fi dispusi sa-ti dea o mana de ajutor.

Taur: Din punct de vedere sentimental nevoia ta de stabilitate, de siguranta este foarte mare. Unele nemultumiri mai vechi te vor apasa in continuare, dar nu este cazul sa faci ceva in aceasta directie. Lasa lucrurile asa cum sunt caci ele se vor rezolva de la sine. La serviciu vei avea parte de tot felul de activitati marunte pe care insa, le vei rezolva din mers.

Gemeni: Nu vei fi in apele tale, dar intalnirile cu prietenii si in general activitatile sociale te vor ajuta sa-ti recapeti buna dispozitie si increderea in viitor. Ai dori mai mult de la partenerul de suflet si faptul ca lucrurile nu evolueaza chiar asa cum ai vrea te face nelinistit. Evita sa dai curs suspiciunilor, mai ales ca in viitorul apropiat ai putea avea o reusita in acest domeniu.

Rac: Comoditatea de care dai dovada iti poate crea unele probleme in relatia cu familia. Unul din proiectele tale mai vechi ar putea fi pus in practica, mai ales ca si colegii vor fi dispusi sa-ti dea o mana de ajutor. Te implici in prea multe activitati si de aceea esti mai putin eficient ca de obicei. In cazul in care doresti sa pleci intr-o calatorie, verifica-ti cu atentie mijlocul de transport.

Leu: O serie de probleme pe care nu le-ai rezolvat la timpul potrivit vor deveni urgente. Vei avea o agenda incarcata, dar dispui de forta suficienta pentru a face fata. Simtul posesiunii si dorinta cat de a fi cat mai autoritar pot aduce unele neplaceri in relatia cu fiinta iubita. Ar trebui sa fii mai indulgent, mai intelegator, altfel vei pierde un sprijin important.

Fecioara: Sunt sanse mari sa finalizezi o lucrare pe care ai inceput-o de mai mult timp. Colegii iti vor acorda tot sprijinul de care ai nevoie si asta iti va ridica mult moralul. In schimb, in plan financiar nu va fi o zi nemaipomenita, caci pot sa apara unele cheltuieli nedorite. Pe cat posibil, incarca sa dai dovada de mai multa diplomatia in raporturile cu superiorii ierarhici!

Balanta: La serviciu cineva iti va face o declaratie, dar nu este cazul sa o iei in serios. Inclinatia catre independenta iti poate deteriora relatia cu fiinta iubita, asa ca ar fi bine sa-i oferi cat mai multe clipe petrecute impreuna. Este posibil sa apara o problema de sanatate pe fond nervos. Nu incerca sa-ti impui punctele de vedere in fata sefilor caci vei avea discutii aprinse, iar repercusiunile ar putea fi neplacute.

Scorpion: Te implici in prea multe activitati si de aceea esti mai putin eficient ca de obicei. Colegii te vor sprijini si astfel vei depasi mai usor neplacerile cotidiene. Un prieten te-ar putea ajuta sa rezolvi o problema mai delicate. Nu este momentul sa-ti exprimi nemultumirile. Daca doresti sa faci o schimbare de mai mare anvergura, ar fi bine sa te sfatuiesti cu cineva de incredere.

Sagetator: Se pare ca sefii sunt multumiti de felul in care iti faci treaba, motiv pentru care iti vor repartiza sarcini noi. Nu trebuie sa te deranjeze acest lucru, caci si castigurile vor fi pe masura. O calatorie te poate ajuta sa te debarasezi de surplusul de energie nervoasa de care dispui. Este de dorit sa tratezi cu grija orice raceala, altfel risti sa ai probleme in viitorul apropiat.

Capricorn: Te asteapta o perioada favorabila, relatia ta cu persoanele de sex opus se va imbunatati considerabil. Vor exista care iti vor face ochi dulci, dar nu trebuie sa crezi tot ce ti se spune. Vei beneficia de un bun echilibru energetic, in ciuda starii de agitatie care te caracterizeaza in continuare. Incearca sa te orientezi spre activitati practice, care te vor ajuta sa-ti mentii echilibrul nervos.

Varsator: Activitatile de divertisment te tenteaza in mod special, mai ales ca acestea iti dau posibilitatea sa petreci mai mult timp in compania fiintei iubite. Pentru cei casatoriti sunt posibile discutii in contradictoriu, fara ca acestea sa aiba rezultate nefaste. Ar fi bine sa acorzi atentie activitatilor in care ai de gand sa te implici. Pe cat posibil, evita discutiile pe teme financiare!

Pesti: Dispui de multa tenacitate si putere de munca si vei face o buna impresie superiorilor ierarhici. O persoana cu functie te apreciaza si doreste sa iti sustina initiativele. Castigurile vor veni atat de la serviciu cat si din colaborari. Energia fizica este sub nivelul obisnuit, asa ca ar fi bine sa-ti stabilesti cu atentie prioritatile. Acorda mai multa atentie comunicarii cu partenerul!