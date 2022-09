Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Relatia cu prietenii se imbunatateste constant. Acasa vei purta discutii legate de proiectele pe termen lung, dar nu te astepta ca rudele sa se arate entuziaste. O cerere mai veche este posibil sa ti se aprobe. In cazul in care ai de rezolvat probleme gospodaresti, vei fi deosebit de eficient, asa ca vei avea ceva timp si pentru activitati de divertisment.

Taur: Este posibil sa ti se propuna o colaborare care-ti va trezi interesul, dar nu te grabi sa dai un raspuns. N-ar fi rau sa tii cont de sfaturile prietenilor. In sfera relatiilor sociale este posibil sa se produca unele mici schimbari; nu trebuie sa ai emotii caci pana la urma te vor avantaja. O suma de bani iti va intra in buzunar, ceea ce va contribui la cresterea bunei tale dispozitii.

Gemeni: O buna parte din energie o vei consuma intr-o activitare sociala, care iti va da ocazia sa-ti pui in valoare calitatile. O ruda apropiata incearca sa-si impuna punctul de vedere si asta te deranjeaza foarte mult. Nu incerca sa o contracarezi, deoarece nu vei reusi decat sa te enervezi. Fii atent la modul in care manevrezi banii, caci poti ramane fara ei.

Rac: Relatia cu partenerul de viata este destul de tensionata, asa ca nu este cazul sa dai curs unei discutii lamuritoare. Ai o capacitate de concentrare excelenta, ceea ce iti va da posibilitatea sa rezolvi orice problema de natura intelectuala. Poti lua decizii excelente, mai ales in chestiunile legate de bani sau poti face o cumparatura, ce se va dovedi deosebit de utila.

Leu: In anturajul de acasa se vor isca unele discutii pe teme de interes comun, dar ai fi avantajat daca nu ai interveni in nici un fel. Niste bani se vor intoarce la tine si nu vei avea nevoie de prea mult timp, pentru a-i cheltui. Din punct de vedere sentimental te asteapta o zi destul de buna, in care vei avea ocazia sa-ti consolidezi relatia cu fiinta iubita.

Fecioara: Esti un pic cam iritat, fara a avea un motiv anume. Ar fi de dorit sa nu te implici in discutii in contradictoriu mai ales cu superiorii ierarhici si nici sa nu te implici in activitati cu grad mare de risc. Compania persoanei iubite se va dovedi deosebit de benefica. Este foarte posibil sa primesti o veste buna de la sau despre cineva aflat pe alte meleaguri.

Balanta: La slujba vor fi multe de facut, dar ar fi bine sa nu faci lucrurile in graba. Profita de unele castiguri neasteptate, pe care le vei avea, pentru a face unele investitii pe care ti le-ai dorit de mai mult timp. Daca iti vor mai ramane ceva bani, n-ar strica sa dai o raita prin magazine, pentru a-ti face un mic cadou. Cateva ore petrecute alaturi de persoana iubita, te vor ajuta sa te relaxezi.

Scorpion: Pe acasa sunt multe de facut si ai tendinta de a fii superficial. Mare atentie, caci acest lucru ti-ar putea aduce reprosuri din partea rudelor apropiate. Doresti cu orice chip sa iti imbunatatesti situatia financiara si nu faci bine ca te grabesti. Sunt destule persoane dispuse sa te ajute, asa ca ai putea s-o iei mai incetisor. Un prieten iti va da un sfat, de care ar fi bine sa tii cont.

Sagetator: Mintea iti merge extraordinar de repede, ceea ce te va ajuta in tot ce doresti sa faci. Ai putea initia o activitate mai deosebita; castigul nu se va lasa prea mult asteptat. Din pacate, banii nu iti vor ramane prea mult in buzunar. Vei face si cheltuieli pentru divertisment, ceea ce te va ajuta sa-ti imbunatatesti starea de spirit. Cineva din familie iti va anunta o mica realizare.

Capricorn: Optimismul de care dai dovada, precum si farmecul personal, te fac foarte apreciat in anturajul tau apropiat. Ai putea finaliza o lucrare, pe care ai inceput-o de mai multa vreme si de la care aproape ca nu mai sperai nimic. Impulsivitatea de moment te poate face sa ai un dialog obositor cu cineva din anturajul apropiat. Incearca sa-ti pastrezi calmul.

Varsator: Initiativele in domeniul financiar nu sunt indicate mai ales daca vizeaza sume mari. Inspiratia de care dai dovada astazi iti permite sa gasesti solutii pentru unele din problemele tale personale. Persoana iubita s-ar putea sa fie nemultumita, considerand ca nu-i acorzi suficienta atentie. Incearca sa o tratezi cu mai multa intelegere daca doresti sa ai o dupa-amiaza linistita.

Pesti: Iti trec prin minte tot felul de situatii, pe care cel putin deocamdata nu le poti gasi solutii. Treburile pe care le ai de rezolvat necesita o minte limpede, asa incat ai face bine sa nu te lasi framantat de chestiuni nesemnificative. Cineva iti va face o propunere la care ar trebui sa te gandesti serios, chiar daca ti se pare ca nu iti aduce nici un fel de avantaj.