Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Relatia cu colegii se va imbunatati considerabil astazi, cand vei primi sprijinul acestora intr-o chestiune delicata. Situatia financiara nu-ti mai creeaza probleme, dar in ceea ce priveste viitorul apropiat, ar fi bine sa nu te implici in investitii riscante. Activitatile de divertisment te vor ajuta sa depasesti stresul cotidian, dar si sa-ti largesti cercul de prieteni.

Taur: In aceasta perioada vei avea posibilitatea sa comunici cu persoane aflate pe alte meleaguri. Informatiile pe care le vei primi de la si despre prieteni te vor ajuta sa privesti viata intr-un mod mai optimist. Va fi nevoie sa faci o multime de drumuri pentru a rezolva problemele cu care te confrunti la serviciu, dar acest lucru nu te va obosi.

Gemeni: Capacitatea de convingere va atinge limita superioara, asa ca poti incerca sa-ti gasesti noi adepti pentru proiectele pe care le ai in plan. Situatia profesionala este excelenta si, daca pana acum nu ti s-a oferit o ocazie de a arata ce poti, n-ar fi exclus ca aceasta sa se iveasca acum. Starea ta psihica este destul de buna si te sustine in tot ce doresti sa intreprinzi.

Rac: Traversezi o perioada in care este indicat sa nu te implici in activitati care vizeaza o realizare imediata. La serviciu ti se vor repartiza noi sarcini, ceea ce va demonstra ca sefii iti apreciaza eforturile. Colegii, in schimb, fara a se arata rautaciosi, nu vor fi dispusi sa coopereze. Ceva mai multa atentie ar fi bine sa acorzi sanatatii, mai ales daca ai o suferinta cronica.

Leu: Obstacolele care-ti vor sta in cale vor putea fi depasite fara probleme. In ceea ce priveste castigurile materiale, acestea nu vor lipsi, dar si cheltuielile vor fi pe masura. O activitate extraprofesionala ar putea deveni rentabila. Relatia cu prietenii evolueaza ceva mai bine, asa ca poti spera la sprijinul acestora in tot ce doresti sa intreprinzi. Colaborarile ar trebui evitate.

Fecioara: Sansele de a rezolva o chestiune cu care te confrunti de mai mult timp sunt mari, si ar fi pacat sa nu le fructifici. Nu te implica in discutii in contradictoriu cu cei de la serviciu, si toate vor evolua cat se poate de bine. O investitie facuta in aceasta zi ar putea avea rezultate excelente intr-un viitor nu foarte indepartat. Totusi, nu iti asuma riscuri inutile in acest domeniu.

Balanta: Unele cheltuieli neprevazute ti-ar putea crea mici probleme in plan financiar, dar pana la sfarsitul intervalului vei reusi sa te echilibrezi. Relatia cu familia se va imbunatati caci o ruda apropiata iti va anunta o mica realizare. Energia fizica este mare si iti permite sa te implici in activitati dintre cele mai diverse. Posibilitatile de a-ti petrece in mod placut timpul liber nu vor lipsi.

Scorpion: Se va ivi o buna ocazie sa finalizezi o activitate inceputa de mai mult timp. Acest lucru iti va imbunatati starea de spirit, mai ales ca ai facut o investitie importanta de timp si nervi. N-ar fi rau sa acorzi mai multa atentie modului in care doresti sa cheltuiesti banii. De asemenea, ar fi de dorit sa te ocupi ceva mai mult de relatia cu partenerul de viata.

Sagetator: Interesul pentru activitatile sociale va fi peste nivelul obisnuit. Vei primi o invitatie, careia ar fi bine sa-i dai curs; nu de alta dar intr-un astfel de context ai putea cunoaste pe cineva care iti va fi de un real folos in viitorul apropiat. Relatia cu colaboratorii ar putea deveni mai tensionata daca vei insista sa-ti sustii cu prea multa vehementa punctele de vedere.

Capricorn: La serviciu vei avea o mica surpriza in sensul ca unele lucrari pe care le-ai considerat rezolvate se vor dovedi a nu fi intru-totul si va trebui sa revii asupra lor. Oricum, vei avea parte de o zi in care se vor ivi tot felul de situatii care te vor tine cu sufletul la gura. La serviciu lucrurile incep sa se precipite, dar nu este cazul sa ai emotii. Neintelegerile cu colegii nu te vor afecta intr-o prea mare masura daca vei stii sa-ti stapanesti tendinta de a-i domina.

Varsator: Este posibil sa ai sansa unui castig cel putin multumitor. Pe cat posibil evita sa dai curs impulsivitatii de moment, deoarece ai putea avea neplaceri serioase. Energia fizica nu iti lipseste, dar iti este greu sa ti-o canalizezi spre un scop concret. Activitatile recreative te vor ajuta sa te mai relaxezi, dar si sa petreci clipe placute in compania partenerului de suflet.

Pesti: Popularitatea ta este la limita superioara, asa ca poti miza pe sprijinul celor din jur. Nu vor lipsi ocaziile de a-ti largi cercul de prieteni. Traversezi o perioada in care ceea ce demarezi, chiar daca nu pare foarte important, te va urmari mult in viitor. La serviciu nu este cazul sa te implici in activitati deosebite, caci te concentrezi destul de greu si ai putea face greseli.