Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei fi deosebit de dinamic, de activ, dar cam impulsiv si din acest motiv ai putea avea neintelegeri cu cei din jur. In ceea ce priveste colaborarile ar fi de dorit sa fii cat se poate de prudent, deoarece ai putea avea o surpriza mai putin placuta. In plan profesional vei putea face unele mici schimbari; n-ar fi exclus sa semnezi unele documente sau sa primesti o aprobare.

Taur: Proiectele pentru timpul liber te intereseaza in mod special. Este posibil sa primesti o invitatie care te va tenta, dar nu este cazul sa te grabesti cu raspunsul. Parintii isi vor arata nemultumirea in legatura cu modul in care cheltuiesti banii. La serviciu vei avea o multime de facut si n-ar fi exclus sa fie nevoie sa ramai pete program. Pe cat posibil, evita sa te contrazici cu colegii.

Gemeni: Te vei implica cu placere in tot felul de activitati. Din punct de vedere mental functionezi la limita superioara, dar nici abilitatile tale practice nu lasa de dorit. Esti mai sensibil si mai impresionabil decat in mod obisnuit, ceea ce ar putea influenta in bine relatia ta cu persoana iubita. Neintelegerile cu cei din jur pot izbucni in orice moment, asa ca stapaneste-ti impulsivitatea.

Rac: Interesul pentru chestiunile materiale va fi parca mai accentuat. Castigurile nu vor lipsi dar vor veni cu o oarecare intarziere, iar in ultimele zile ale intervalului vei face oarecare cheltuieli pentru a-ti ajuta familia. Pentru ceea ce doresti sa intreprinzi va fi nevoie de multa alergatura. Daca ai de semnat acte, mare atentie deoarece oricand s poate strecura o greseala.

Leu: Vei avea o multime de cheltuieli, dar vei reusi sa te descurci destul de bine. Nu te implici in activitati financiare riscante, caci ai putea avea surprize foarte neplacute. Stresul si excesul de activitati ar putea genera probleme de sanatate pe fond nervos. Din punct de vedere sentimental lucrurile nu vor evolua chiar asa cum iti doresti; unele nemultumiri mai vechi ar putea reveni in atentia ta.

Fecioara: Ai unele nemultumiri in plan profesional, iar ele se vor rezolva nu chiar asa de repede pe cat te-ai astepta tu. Starea de iritare, de agitatie se va diminua spre seara. Evita activitatile riscante, deoarece n-ar fi exclus sa ai parte de un mic accident. Prudenta trebuie pusa pe primul plan in tot ce intreprinzi in aceasta perioada, dar astazi mai ales.

Balanta: Unele din neplacerile cu care te-ai confruntat pana acum in camin isi vor gasi o rezolvare, macar de moment. Investitiile pe care le vei face azi nu va vor aduce rezultate imediate. Mintea iti este plina de idei, dar cam imprastiate, asa ca ar fi de dorit sa te sfatuiesti cu cineva de incredere inainte de a le pune in practica. Ceva bani iti vor intra in cont, dar cu oarece intirziere.

Scorpion: La serviciu iti va fi foarte greu sa depasesti problemele cu care te confrunti, mai ales ca nici colegii nu se vor arata prea cooperanti. Cheltuielile vor fi mari, dar vei reusi sa te descurcati onorabil. Traversezi o perioada in care ar trebui sa acorzi cit mai multa atentie sanatatii. Activitatile extraprofesionale iti vor da ocazia sa iti pui in valoare calitatile.

Sagetator: Esti agitat, nelinistit si ai tendinta sa te implici in mai multe activitati odata. Cel mai bine ar fi sa o iei mai incetisor, altfel nu vei reusi mare lucru. Acasa vei avea multa treaba. Nu este exclus sa se deterioreze ceva, ceea ce va determina un consum suplimantar de bani si de nervi. Riscurile asumate fara o matura chipzuinta te-ar putea aduce in situatia de a avea un accident.

Capricorn: Vei fi contactat de prietenii sau rudele de pe alte meleaguri. Este foarte posibil sa te confrunti cu unele probleme de natura materiala, dar acestea se vor rezolva cu rapiditate. Cineva din familie ar putea sa-si arate nemultumirea in legatura cu modul in care folosesti banii si n-ar fi rau sa tii cont de sfatul sau. Sanatatea nu va fi punctul tau forte.

Varsator: Interesul pentru activitatile profesionale va fi ceva mai mare in aceasta perioada. Ai putea obtine un mic succes, ceea ce iti va mari increderea in propriile capacitati. Popularitatea ta va creste simtitor; oriunde te vei duce vei gasi persoane care iti apreciaza initiativele si care te vor sprijini la nevoie. In camin veti avea parte de multa treaba si nu intotdeauna se va gasi cineva care sa va sara in ajurtor.

Pesti: Ai tendinta de a te gandi poate prea mult la trecut. Ceea ce a fost nu se mai poate schimba, dar ai putea sa tragi unele concluzii valabile si pentru prezent. N-ar fi exclus nici ca o mai veche cunostinta de la serviciu sa iti faca ochi dulci. Nu ai nici un motiv sa fii crispat, mai ales ca sansa este de partea ta in tot ce doresti sa intreprinzi in aceasta zi si nu numai.