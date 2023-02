Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Interesul tau pentru chestiunile financiare va fi peste nivelul obisnuit in aceasta perioada. Vei avea ocazia sa faci o investitie sau sa semnezi actele pentru o afacere pe care o aveai in plan de ceva timp. In apartament ai putea face unele mici schimbari, ceea ce iti va imbunatati starea de spirit. Pentru un eventual schimb de locuinta ar fi bine sa mai astepti.

Taur: Interesul pentru chestiunile materiale va creste simtitor asrazi, cand ti se va oferi ocazia sa faci o investitie tentanta. Totusi, nu este momentul sa iti asumi riscuri. Tot ceea ce tine de calatorii te favorizeaza din toate punctele de vedere. In cazul in care doresti sa pleci intr-o calatorie in strainatate, ai toate sansele sa primesti aprobarile sau actele necesare.

Gemeni: Vei avea parte de o zi extrem de agitata, cu evenimente care te vor tine cu sufletul la gura, chiar daca unele nu te vor privi personal. N-ar fi rau sa acorzi ceva mai multa atentie sanatatii si sa-ti faci un control de rutina. Initiativele tale din aceasta perioada se vor bucura de aprecierea celor din jur, dar nu trebuie sa te astepti la rezultate spectaculoase.

Rac: Relatia cu prietenii evolueaza excelent, acestia fiind de partea ta in tot ce faci. Nu vor lipsi ocaziile de a participa la diverse activitati sociale care iti vor da posibilitatea de a te relaxa, dar si de a gasi sustinatori pentru proiectele in care esti implicat. Relatia cu superiorii ierarhici va fi cam tensionata si ar fi de dorit sa nu dai curs pornirilor impulsive.

Leu: Sentimentele tale vor fi mai profunde si, daca vei reusi sa-ti stapanesti dorinta de a domina, vei avea ocazia sa-ti consolidezi relatia de dragoste. Daca esti implicat intr-o relatie stabila, partenerul ar putea avea o realizare. Ese posibil sa ai ocazia sa obtii un castig banesc dintr-o activitate de colaborare sau parteneriat. Un proiect mai vechi ar putea prinde contururi reale.

Fecioara: In aceasta perioada esti cam impulsiv si risti sa ai tot felul de neintelegeri cu cei din jur. Pe cat posibil, cenzureaza-ti pornirile critice, care nu vor face decat sa-ti incurce lucrurile. Colaborarile ti-ar putea aduce unele satisfactii in plan material, dar va fi nevoie de eforturi mari. Calatoriile te vor avantaja, indiferent ca este vorba de afaceri sau de divertisment.

Balanta: Este posibil sa primesti o oferta pentru o colaborare si ar fi bine sa o analizezi pe toate fetele inainte de a da un raspuns. Sansele de a avea realizari in domeniul serviciului sunt mari, dar sunt conditionate de constiinciozitate. In cazul in care ai de luat decizii importante, ar fi bine sa te sfatuiesti cu cineva de incredere. Nu te astepta ca rezultatele eforturilor tale sa se vada imediat.

Scorpion: Este posibil sa apara unele schimbari la nivelul institutiei la care lucrezi. De asemenea, in cazul in care doresti sa iti schimbi serviciul, ai putea primi o oferta care sa te tenteze. Totusi ar fi bine sa te gandesti de doua ori inainte de a lua o hotarare. Cheltuielile sunt destul de mari in aceasta perioada, dar cum sansa este de partea ta, reusesti sa te descurci cu bine.

Sagetator: Vei munci destul de mult si te va deranja faptul ca sefii nu par a-ti observa meritele. Relatia cu colegii este buna si faptul ca poti miza pe sprijinul lor te face sa te implici in chestiuni deosebite. Activitatile intelectuale te favorizeaza. Relatia cu partenerul de viata este in continuare tensionata. Ar fi bine sa eviti calatoriile deoarece in acest context ai putea avea o problema de sanatate.

Capricorn: Nu esti intr-o forma nemaipomenita, asa ca ar trebui sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite. Dozeaza-ti cu grija eforturile altfel nu vei reusi sa te descurci la nivelul asteptarilor. La serviciu va fi mare agitatie; vei avea de facut fata unor activitati dificile. Relatia cu colegii va fi cam agitata si veti avea parte de obstacole oarecum neasteptate.

Varsator: Esti dornic sa te implici in tot felul de activitati, caci forma fizica iti permite. Tine cont, totusi, ca inima ta este ceva mai sensibila in aceasta perioada si nu exagera. Daca esti implicat intr-o relatie stabila, este posibil ca partenerul sa se confrunte cu situatii dificile, ceea ce te va afecta si pe tine intr-o buna masura. N-ar fi exclus nici sa fie obligat sa plece la un drum.

Pesti: Traversezi o perioada in care ai toate sansele sa-ti consolidezi relatia cu fiinta iubita. Entuziasmul afectiv este la limita superioara, asa ca petrecerea timpului liber in compania partenerului de suflet va fi o placere. Din pacate programul tau pentru timpul liber nu va fi cel pe care ti-l doresti. Nu este cazul sa iei decizii deosebite in chestiunile financiare.