Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: S-ar putea sa ai idei noi, pe care sa le prezinti si altora. Traiesti o emotie puternica si aceasta te-ar putea ajuta sa realizezi ceva mai deosebit, sa dai dovada de un plus de creativitate. Ai putea macar sa schimbi putin decorul in apartamentul tau. De gust nu duci lipsa. La serviciu nu este cazul sa te implici in activitati care sa vizeze o realizare imediata.

Ads

Taur: Ai chef de iesit in lume, dar unele treburi te mai retin pe-acasa. Nu face totul de mantuiala, caci se va gasi cineva din familie, care sa iti faca observatie si cearta poate izbucni in orice clipa. Pe plan social vei avea o realizare, pe care de fapt o asteptai de mai mult timp. Daca ai de semnat acte, fii atent, deoarece se pot ivi tot felul de incurcaturi.

Gemeni: Esti tensionat si asta iti creeaza greutati in comunicarea cu cei din jur. Dedica-ti timpul activitatilor de divertisment, caci in aceasta directie ai putea avea rezultate care sa te satisfaca. In plan financiar lucrurile nu evolueaza chiar asa cum iti doresti, iar cheltuielile par a nu se mai termina. Fii prudent in cazul in care doresti sa faci o investitie de mai mari dimensiuni.

Rac: Ai de pus in ordine tot felul de hartii, ceea ce te va plictisi peste masura. Energia de care dai dovada in tot ce faci va determina o crestere de popularitate in randul prietenilor. O cunostinta iti va face un anunt. Evita discutiile in contradictoriu sau activitatile in care ai nevoie de colaborare. De fapt ar fi de dorit sa nu dai curs pornirilor impulsive, caci ai putea face greseli.

Leu: Energia ta este la limita inferioara, asa ca nu te apuci de nimic din ceea ce te-ar putea suprasolicita. Adopta politica pasilor marunti si vei avea mai multe satisfactii. Ai putea primi un ajutor substantial de la colegi. Nu te adancii asupra detaliilor deoarece risti sa pierzi din vedere esentialul. O cunostinta mai veche iti va da un semn de viata, ceea ce va fi o surpriza pentru tine.

Ads

Fecioara: Esti incordat intr-o oarecare masura, dar dupa ce vei pune la punct planurile de viitor, te vei simti mult mai bine. Cineva din familie iti va solicita un sfat intr-o problema importanta. Pe cat posibil evita speculatiile financiare, caci ai putea face greseli mari. Timpul liber ar putea fi alocat chestiunilor domestice, la care ai ramas in urma in ultimul timp

Balanta: Ai spor in ceea ce priveste operatiunile de curatenie; asa ca iti va mai ramane timp si pentru ceva distractie. Prezenta ta fermecatoare nu va trece neobservata. In ceea ce priveste chestiunile profesionale, fii mai constiincios, caci ai putea avea parte de un dialog pe tonuri mai inalte cu superiorii ierarhici. La serviciu cineva incearca sa-ti puna bete-n roate.

Ads

Scorpion: Vei avea de facut multe drumuri in timpul zilei. Acestea se vor dovedi binevenite, caci vei scapa de surplusul de energie pe care il ai. Este posibil ca o cunostinta facuta intamplator sa iti retina in mod deosebit atentia. Intuitia de care dai dovada in aceste zile iti va permite sa te faci remarcat intr-un grup mai larg, dar si sa rezolvi o situatie delicata.

Sagetator: Vei avea o discutie cu o ruda apropiata in urma careia vor apare cateva semne de intrebare. Ai nevoie de putin timp pentru a-ti pune gandurile in ordine. O iesire la un spectacol ar fi binevenita. In general activitatile sociale iti vor face bine, caci iti vor permite sa depasesti mai usor neplacerile cotidiene, ce par a nu se mai termina.

Ads

Capricorn: Vei avea tot felul de discutii legate de bani. O chestiune financiara s-ar putea rezolva in favoarea ta, cu conditia sa dai dovada de mai multa hotarare. Persoana iubita iti solicita mai mult din timpul liber si ar fi bine sa cedezi insistentelor acesteia. La serviciu vei avea parte de multa alergatura, dar cum totul se va rezolva convenabil, nu ai de ce sa te plangi.

Varsator: Este foarte posibil sa fii pus in fata unei situatii a carei rezolvare se va lasa asteptata ceva timp. Din fericire, acest lucru nu-ti va incurca planulrile pentru ziua de azi. Vei discuta cu prietenii ultimele evenimente din viata ta si le vei cere parerea. N-ar strica sa le asculti sfaturile, care se vor dovedi inspirate. Comunici telepatic cu o persoana care iti este apropiata sufleteste.

Pesti: Stai ca pe ghimpi in asteptarea unei vesti, care intarzie. Daca vei da dovada de mai multa rabdare va fi mai bine pentru toata lumea. Ai face bine daca ai iesi cateva ore afara, pentru a te deconecta. De fapt activitatile de divertisment iti vor permite sa imbini utilul cu placutul. Cineva din familie iti va anunta o mica realizare pe care o veti sarbatori impreuna.