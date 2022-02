Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei cheltui peste asteptari cu ocazia unei calatori. Nu este un moment favorabil pentru a semna acorduri sau pentru a cere aprobari. Activitatile de divertisment iti vor da ocazia sa te distrezi de minune. De la drum ai putea primi o veste buna da le o persoana care nu iti este tocmai indiferenta. Nu este insa cazul sa iei chiar totul in serios; incearca sa fii mai obiectiv.

Taur: Chestiunile gospodaresti nu iti vor da posibilitatea sa iti petreceti suficient timp cu partenerul de suflet. Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus va creste simtitor, dar nu este cazul sa te lasi dus de val si sa faci schimbari de mai mare anvergura. Cheltuielile comune vor necesita discutii prelungite, dar nu vor avea efecte negative asupra echilibrului relatiei.

Gemeni: Ai tendinta de a te apuca de prea multe lucruri si nu vei termina mai nimic. Incerca sa iti pastrezi calmul si nu te lasa prada impulsului de moment. Calatoriile iti vor da ocazia sa faci cunostinte interesante. Ar fi bine ca timpul liber sa ti-l petreci acasa, alaturi de cei dragi. Implicarea in activitati practice iti va face mai bine decat iti imaginezi.

Rac: Nu esti intr-o forma nemaipomenita, asa ca ar trebui sa nu te implici in activitati care sa te suprasolicite. Dozeaza-ti cu grija eforturile altfel nu vei reusi sa te descurci. La serviciu va fi mare agitatie; vei avea de facut fata unor activitati dificile. Relatia cu colegii va fi cam agitata si vei avea parte de obstacole neasteptate. Poti avea insa mai multa incredere in calitatile tale.

Leu: In plan sentimental vei avea unele nemultumiri, dar nu este cazul sa le discuti pana nu vei fi calm. Proiectele pe care ti le-ai facut pentru timpul liber iti vor fi date peste cap de evenimente neasteptate, dar te vei replia cu rapiditate. Unele din lucrarile de la serviciu vor deveni urgente si n-ar fi exclus sa fie nevoie sa ramai putin peste program.

Fecioara: Ai unele nemultumiri in plan profesional, iar ele se vor rezolva nu chiar asa de repede pe cat te-ai astepta tu. Starea de iritare, de agitatie se va diminua spre seara. Evita activitatile riscante, deoarece n-ar fi exclus sa ai parte de un mic accident. Prudenta trebuie pusa pe primul plan in tot ce intreprinzi in aceasta perioada, dar astazi mai ales.

Balanta: Vei face cheltuieli in compania prietenilor, dar nu are de ce sa iti para rau. Cineva din anturajul apropiat va avea unele probleme si va apela la sprijinul tau. Nu este cazul sa incerci sa iti impui punctele de vedere, caci nu vei reusi decit sa tensionezi atmosfera. Activitatile intelectuale va vor aduce satisfactii peste asteptari, cu conditia sa nu te grabesti.

Scorpion: Vei avea discutii legate de cheltuielile ce ar trebui facute in camin. Ar trebui sa te gindesti de doua ori inainte de a scoate banii din buzunar, caci ai putea avea probleme serioase. In familie se va produce un eveniment care te va face sa inchei ziua cat se poate de optimist. Este posoibil ca o ruda sa aiba o realizare profesionala, ceea ce va relaxa atmosfera in familie.

Sagetator: Vei fi deosebit de dinamic, de activ, dar cam impulsiv si din acest motiv ai putea avea neintelegeri cu cei din jur. In ceea ce priveste colaborarile ar fi de dorit sa fii cat se poate de prudent, deoarece ai putea avea o surpriza mai putin placuta. In plan profesional vei putea face unele mici schimbari; n-ar fi exclus sa semnezi unele documente sau sa primesti o aprobare.

Capricorn: La serviciu iti va fi foarte greu sa depasesti problemele cu care te confrunti, mai ales ca nici colegii nu se vor arata prea cooperanti. Cheltuielile vor fi mari, dar vei reusi sa te descurcati onorabil. Traversezi o perioada in care ar trebui sa acorzi cit mai multa atentie sanatatii. Activitatile extraprofesionale iti vor da ocazia sa iti pui in valoare calitatile.

Varsator: N-ar fi exclus sa apara unele probleme legate de sanatate. O schimbare pe care ti-o doresti de mai mult timp s-ar putea produce in aceasta zi. Vei avea ocazia sa te vezi cu unii din prietenii dvs mai vechi. Nu veti reusi sa faceti tot ce v-ati propus pentru timpul liber, dar ocaziile de distractii nu se vor lasa asteptate.

Pesti: Nu esti in forma ta cea mai buna. Esti agitat, nelinistit si nu ai stare sa faci ceea ce ti-ai propus. Incearca sa te implici in activitati practice, care iti vor permite sa iti consumi in mod eficient energia de care dispui. Nu este momentul sa te implici in discutii in contradictoriu cu cei din familie. Incerarca sa fii cat se poate de ponderat in manifestari.