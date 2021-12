Horoscop zilnic. Miercuri, 22 decembrie. O zodie va avea relații tensionate în familie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Activitatile sociale vor fi prioritare pentru tine in aceasta zi; te-ai putea intalni cu prietenii sau ai putea iesi la un club. Discutiile cu cei din jur te relaxeaza; atentie totusi sa nu fii prea pisalog, deoarece ai putea deranja pe cineva. Popularitatea de care te bucuri te va ajuta sa depasesti cu bine aceasta situatie. Cineva din familie iti va da un sfat, de care n-ar fi rau sa tii cont.

Taur: Drumurile iti vor consuma o mare parte a zilei, dar vei avea macar satisfactia de a fi putut rezolva o problema importanta. Energia de care dispui iti permite sa faci chiar mai multe decat ti-ai propus. Un prieten are o problema de sanatate, iar sprijinul tau ar fi binevenit. Partenerul de viata iti va anunta o mica realizare de care se va bucura intreaga familie.

Gemeni: Relatia cu parintii este ceva mai tensionata si nu reusesti sa ajungi cu ei la un numitor comun. Ai de alergat mult pentru a-ti rezolva probleme gospodaresti. Vei fi bucuros insa, caci vei face chiar mai multe decat ti-ai propus. Din punct de vedere intelectual, randamentul tau este maxim. Ai putea lua decizii sau ai putea pregati un examen.

Rac: Din discutiile cu prietenii afli tot felul de informatii interesante, carora nu stii daca sa le dai crezare. Ar fi mai bine sa le verifici, inainte de a le folosi. Interesul pentru chestiunile legate de familie este mare, dar nu vei reusi sa faci mai nimic din ceea ce ti-ai propus. Nu te incapatana sa rezolvi singur toate problemele - un mic ajutor nu poate dauna mandriei tale.

Leu: De cheltuieli nu vei scapa; n-ar fi exclus sa ai ocazia sa faci o investitie de mai mari dimensiuni. Ar fi de dorit ca inainte de a scoate banii din buzunar sa ceri sfatul unui prieten. La slujba ai de facut o multime de maruntisuri, care iti iau mult timp, dar se pare ca rezultatele vor fi cel putin multumitoare. Incerca sa te relaxezi, practicand o activitate de divertisment.

Fecioara: Mintea iti este imprastiata, si chiar daca ideile tale sunt excelente, n-ar fi de dorit sa te ocupi de lucruri ce necesita o prea mare concentrare. La serviciu te poti ocupa cu precadere de activitatile de rutina. In schimb, intuitia iti poate fi de un real folos in deciziile pe care doresti sa le iei. Dialogul cu cei din jur iti poate da ocazia sa aflii lucruri interesante.

Balanta: Relatiile cu cei din jur evolueaza cel putin multumitor. Ai putea sa iti faci un nou prieten sau sa iti consolidezi vechile prietenii. Cunostintele pe care le ai sunt cam imprastiate, de aceea, din punct de vedere intelectual nu dai randamentul scontat. Poti miza pe sprijinul unei cunostinte mai vechi in cazul in care doresti sa rezolvi o problema in timp record.

Scorpion: Energia ta este maxima, iar ideile par sa iti scape de sub control. Colaborarea cu cei din jur te avantajeaza din toate punctele de vedere. Un prieten iti va face o propunere ce pare interesanta, dar ai nevoie de timp sa o studiezi. Daca ai de gand sa te implici intr-o noua activitate, inarmeaza-te cu rabdare, caci rezultatele se vor vedea cu intarziere si vor necesita un efort sustinut.

Sagetator: Relatiile cu persoanele mai tinere iti sunt avantajoase, cu conditia sa nu incerci sa iti impui punctele de vedere. Nu incerca nici un fel de schimbare in camin, caci nu vei reusi nimic ce te-ar putea satisface. Un schimb de replici cu o ruda apropiata, te va prost dispune, dar numai pentru cateva ore. Daca nu vei fi mai atent la ce intreprinzi, realatia cu colaboratorii s-ar putea deteriora.

Capricorn: Energia ta fizica este la limita superioara, asa ca ai putea face un sport sau ai putea face o mica excursie impreuna cu persoana iubita. Ar fi un bun prilej si pentru a pune la punct unele lucruri care va nemultumesc. In ceea ce priveste serviciul, ar fi de dorit sa nu te implici in mai multe activitati decat cele trecute pe ordinea de zi, deoarece risti sa te epuizezi din punct de vedere nervos.

Varsator: Pentru orice nimic trebuie sa faci un efort mare, ceea ce te oboseste si te irita. Exista cineva care incearca sa-ti puna piedici, dar nu va reusi mare lucru. Esti profund nemultumit si de faptul ca in anturajul tau apropiat sunt unele tensiuni si ar fi bine sa fii ceva mai rezervat. Incearca sa iti spui of-ul unui prieten, deoarece, dupa discutia cu acesta vei fi ceva mai relaxat.

Pesti: Esti cam obosit si nu reusesti sa te concentrezi decat cu foarte mare greutate. N-ar fi exclus sa pierzi sau sa ratacesti niste acte. In familie vor fi discutii legate de modul de utilizare a fondurilor comune. Unul dintre parinti ar outea avea o nemultumire. Vizionarea unui film sau orice activitate relaxanta te-ar putea ajuta sa inchei ziua intr-o atmosfera de bua dispozitie.