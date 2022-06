Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ti se pare ca parintii cer cam multe de la tine, dar nici nu este cazul sa iti exprimi nemultumirile. O calatorie pe care o vei face astazi iti va permite sa imbini placutul cu utilul. O cunostinta iti va da niste informatii ce se vor dovedi deosebit de interesante. Nu te grabii sa le folosesti, mai ales ca ai si asa destul de multe activitati pe ordinea de zi.

Ads

Taur: Drumurile iti vor consuma o mare parte a zilei, dar vei avea macar satisfactia de a fi putut rezolva o problema importanta. Energia de care dispui iti permite sa faci chiar mai multe decat ti-ai propus. Un prieten are o problema de sanatate, iar sprijinul tau ar fi binevenit. Partenerul de viata iti va anunta o mica realizare de care se va bucura intreaga familie.

Gemeni: Partenerul de suflet iti va accepta toate propunerile, asa ca nu este cazul sa ai nici un fel de emotii. Relatia cu acesta se va ameliora, asa ca si tu vei fi ceva mai relaxat. Este posibil sa fii obligat sa ramai ceva mai mult timp peste program la serviciu, dar cum rezultatele te vor satisface, efortul nu te va obosi. Activitatile intelectuale iti vor aduce rezultate multumitoare.

Rac: Esti usor nemultumit, fara a avea un motiv anume. Impulsivitatea te poate face sa spui lucruri pe care le vei regreta nu peste mult timp. Cel mai bine ar fi sa discuti cu persoana iubita tot ce simtiti si aceasta te va ajuta sa depasesti momentul. Proiectele pe care ti le-ai facut pentru timpul liber vor suferi unele schimbari, car insa nu te vor incurca intr-o prea mare masura.

Leu: Relatiile cu cei din jur evolueaza cel putin multumitor. Ai putea sa iti faci un nou prieten sau sa iti consolidezi vechile prietenii. Cunostintele pe care le ai sunt cam imprastiate, de aceea, din punct de vedere intelectual nu dai randamentul scontat. Poti miza pe sprijinul unei cunostinte mai vechi in cazul in care doresti sa rezolvi o problema in timp record.

Ads

Fecioara: Energia ta este maxima, iar ideile par sa iti scape de sub control. Colaborarea cu cei din jur te avantajeaza din toate punctele de vedere. Un prieten iti va face o propunere ce pare interesanta, dar ai nevoie de timp sa o studiezi. Daca ai de gand sa te implici intr-o noua activitate, inarmeaza-te cu rabdare, caci rezultatele se vor vedea cu intarziere si vor necesita un efort sustinut.

Balanta: Este foarte posibil sa apara unele probleme legate de acte. In cazul in care ai de semnat documente oficiale, cel mai intelept lucru ar fi sa amani aceasta chestiune pentru o alta zi. Vei avea o nemultumire legata de cineva din anturajul apropiat, dar ar fi de dorit sa lasi lucrurile sa se rezolve de la sine. In plan profesional situatia este destul de tensionata, asa ca incearca sa dai dovada de constiinciozitate.

Ads

Scorpion: Conjunctura generala te favorizeaza in mod special, asa ca te poti implica in tot felul de activitati. Din punct de vedere mental, randamentul tau este la limita superioara. Un examen sau un test ar putea fi depasit cu brio. Chiar si deciziile pe care le vei lua in problemele mai delicate, se vor dovedi inspirate. Cei din jur nu mai prididesc sa iti ceara sfaturi.

Sagetator: In aceasta perioada nu este cazul sa ceri sprijinul celor din jur. Fiecare are problemele lui, iar tu dispui si de forta necesara sa duci totul la bun sfarsit. Orice vei intreprinde va necesita un efort mare si timp indelungat. Daca ai de gand sa faci o cheltuiala de dimensiuni mai mari, ar fi bine sa te sfatuiesti cu cineva apropiat. Spre seara, un telefon de la un prieten te va determina sa iti schimbi planurile.

Ads

Capricorn: Daca vei reusi sa iti manifesti cu prudenta si sa iti cenzurezi pornirile impulsive, ai putea realiza ceva mai deosebit. Dorinta de manifestare este foarte mare si graba in care vrei sa finalizezi totul te-ar putea determina sa faci gafe. De la drum vei primesti o veste care te va cam nelinisteste, dar inainte de a reactiona, asteapta sa ti se confirme ipotezele.

Varsator: Esti putin ingrijorat din cauza situatiei tale financiare. Vei face fata situatiei, caci norocul te va sustine in aceasta zi. Sanatatea iti creeaza unele probleme, caci este posibil sa te confrunti cu dureri de cap sau stari febrile; o vizita la medic te poate lamuri ca nu este nimic grav, deci nu ai de ce sa fii ingrijorat. La serviciu nu este cazul sa mizezi pe sprijinul colegilor.

Pesti: Relatiile cu persoanele mai tinere iti sunt avantajoase, cu conditia sa nu incerci sa iti impui punctele de vedere. Nu incerca nici un fel de schimbare in camin, caci nu vei reusi nimic ce te-ar putea satisface. Un schimb de replici cu o ruda apropiata, te va prost dispune, dar numai pentru cateva ore. Daca nu vei fi mai atent la ce intreprinzi, realatia cu colaboratorii s-ar putea deteriora.