Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Evitati sa te angrenezi si in alte activitati in afara celor programate, caci este putin probabil sa faci fata. O activitate sociala iti va aduce un castig mai putin asteptat. Parintii sau o alta ruda apropiata te vor sprijini material, dar va trebui sa fii foarte atent cu banii, caci risti o pierdere semnificativa. Vei avea ocazia de a petrece clipe minunate in compania fiintei iubite.

Taur: Ai putea obtine o aprobare pentru o calatorie sau actele necesare pentru o deplasare pe care o ai in plan de mai mult timp. Pe acasa vor fi multe de facut. Curatenie, reparatii, toate se vor aduna si iti vor consuma ceva mai mult timp decat ai fi fost dispus sa aloci acestui sector. Vei fi stimulat spre joc si aventura, spre noi cuceriri, dar nu este cazul sa te implici in activitati riscante.

Gemeni: Lucrurile iti ies destul de usor, dar nu chiar asa cum ti-ai dori. Ti-ai programat o multime de activitati marunte astfel incat nu ti-a mai ramas nici macar o clipa pentru tine. Rapiditatea cu care faci conexiunile te ajuta sa duci la bun sfarsit activitatile mentale intr-un timp record. In ceea ce priveste implementarea in practica a ideilor tale, aici vei avea nevoie de ajutor.

Rac: Din punct de vedere financiar este posibil sa ai o surpriza mai putin placuta. Este posibil sa fii pus in situatia de a lua unele decizii la limita legalitatii. In acest caz mare atentie, deoarece n-ar fi exclus sa ti se ceara socoteala. Relatia cu prietenii va evolua multumitor. N-ar fi exclus ca o ruda apropiata sa incerce sa intervina in relatia ta de dragoste, facand mai mult rau decat bine.

Leu: In aceasta perioada vei fi mai vioi si mai dinamic decat de obicei. Daca pana acum nu ai avut o realizare in plan familial, este foarte probabil sa ai astazi. In cazul in care vreuna din rudele tale s-a confruntat cu o problema de sanatate sau de serviciu, mai mult ca sigur aceasta se va rezolva. N-ar fi exclus nici sa faci o investitie in camin - sa cumperi un obiect de uz casnic sau de mobilier.

Fecioara: Farmecul personal te face irezistibil, astfel incat, oriunde te vei duce vei face o buna impresie. Vei avea ocazia sa faci noi cunostinte, sa iti largesti cercul de prieteni, ceea ce iti va imbunatati considerabil starea de spirit. Situatia financiara va inregistra o usoara imbunatatire. Oportunitatea de a avea castiguri prin intermediul colaborarilor este mare.

Balanta: Pe acasa vei avea parte de multa agitatie. Vei avea de facut fata unor activitati dificile, ceea ce te va obosi peste masura, dar cum eforturile iti vor fi rasplatite, nu ai de ce sa te plangi. In dialogul cu colaboratorii dai dovada de o abilitate deosebita, ceea ce-ti permite sa-ti impui punctele de vedere. Unul dintre parinti ar putea avea o realizare pe care o veti sarbatori impreuna.

Scorpion: Starea ta fizica nu va fi dintre cele mai bune, asa ca nu este cazul sa te implici in activitati care sa te suprasolicite. Impulsivitatea de care dai dovada te-ar putea determina sa faci greseli ce te vor costa destul de mult in viitorul apropiat. In timpul liber ar trebui sa te ocupi ceva mai mult de propria persoana. Intalnirile cu prietenii sau vizitarea magazinelor ti-ar imbunatati considerabil starea de spirit.

Sagetator: Atat din punct de vedere fizic cat si mental energia ta se afla la limita superioara. Poti sa te implici in activitati dintre cele mai dificile, mai mult ca sigur le veti face fata cu bine. Din punct de vedere financiar traversezi o perioada in care sansa la castiguri este mare, asa ca iti poti permite sa-ti satisfaci unele mofturi. Barometrul tau afectiv se va ridica la extremitatea superioara.

Capricorn: Astazi ai sanse mari de a-ti pune in valoare capacitatea. Te poti implica in noi activitati, care sa te stimuleze din punct de vedere intelectual. Lucrarile pe care le vei avea de facut iti vor pune rabdarea la incercare, dar pana la urma vei iesi biruitor. In ceea ce priveste sanatatea aceasta este in principiu buna. Este bine totusi sa fii mai atent la alimentatie

Varsator: Activitatile sociale iti vor da ocazia de a petrece clipe excelente in compania prietenilor. Popularitatea ta este in crestere, asa ca cei din jur te vor aprecia pentru orice vei realiza. In cazul in care pana acum te-ai confruntat cu o problema de sanatate, ea s-ar putea rezolva sau macar ameliora. De asemenea, unul din proiectele tale secrete ar putea capata contururi reale.

Pesti: Vei avea o nesperata ocazie de a-ti pune in practica proiectele mai vechi. Discretia se cere a fi pusa pe primul plan, dar asta nu este o problema pentru tine. Relatia cu prietenii te intereseaza parca mai mult decat in mod obisnuit. De realizarile acestora te bucuri si nu pierzi ocazia de a sarbatori impreuna cu acestia.