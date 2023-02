Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Implicarea ta in chestiunile sentimentale va fi mai profunda decat in mod obisnuit. Pe de alta parte vei fi si ceva mai suspicios, acest lucru putandu-te pune in situatia de a avea unele controverse cu partenerul. Poti avea mai multa incredere in sfaturile partenerului in ceea ce priveste situatia financiara.

Taur: Starea ta generala nu va fi dintre cele mai bune, dar nici nu vei avea probleme deosebite. Unele activitati pe care nu le-ai rezolvat la timp iti vor rapi mai mult timp decat ai putea crede. Capacitatea de concentrare va fi mai scazuta, asa ca evita sa iei decizii.

Gemeni: In relatia ta de dragoste lucrurile nu vor evolua chiar asa cum iti doresti. Daca ai de lamurit ceva, nu este cazul sa insisti sa ai ultimul cuvant. Lasa lucrurile sa-si urmeze cursul firesc si va fi mai bine pentru toata lumea.

Rac: La serviciu vei avea discutii legate de bani, dar nu vei obtine ceea ce iti doresti. Cel mai bine ar fi sa lasi lucrurile asa cum sunt pentru ca rezolvarile vor veni ceva mai tarziu. Daca doresti sa iti pui in practica proiectele mai vechi, atentie, caci exista cineva care v-ar putea insela asteptarile.

Leu: La serviciu vor fi multe de facut, vei munci din greu si te va deranja faptul ca superiorii ierarhici vor parea a nu-ti aprecia eforturile. Nu trebuie sa fii ingrijorat, caci rezultatele nu se vor lasa prea mult asteptate.

Fecioara: Te vei implica in diverse activitati intelectuale, dar in ciuda inspiratiei de care dai dovada, ai putea gresi cu usurinta. Incearca sa discuti cu cineva de incredere proiectele tale. La serviciu ti se va repartiza o noua sarcina.

Balanta: Dorinta de a te implica in activitati noi va iesi in evidenta si in domeniul serviciului. Este posibil sa faci lucruri mai deosebite, ceea ce iti va aduce aprecierea atat a colegilor cat si a superiorilor ierarhici. Graba poate sa produca unele incurcaturi.

Scorpion: Ati putea primi o oferta de colaborare, ceea ce va poate aduce unele avantaje materiale. Eforturile tale nu vor fi apreciate asa cum consideri, cel putin deocamdata. Ceva mai multa rabdare nu strica. O veste de pe alte meleaguri te va lua prin surprinedere.

Sagetator: Entuziasmul tau afectiv atinge limita superioara, dar comunicare cu fiinta iubita nu este chiar la nivelul la care te astepti. Esti subiectiv si din acest motiv ar fi bine sa nu iei decizii importante. Manifestarile impulsive ti-ar putea crea neplaceri mari.

Capricorn: Esti dornic de a-ti petrece cat mai mult timp in compania persoanei iubite, dar pe de alta parte nu ai rabdare sa-i asculti nemultumirile. Daca vei pleca urechea la sfaturile sale, ai putea avea o realizare in plan material. O iesire in afara localitatii v-ar ajuta sa va ameliorati relatia de dragoste.

Varsator: Reusesti sa faci o buna impresie oriunde te vei duce. Ti se vor face complimente si vei fi in centrul atentiei, ceea ce ar putea starni gelozia partenerului. Daca vei incerca o mica escapada sentimentala, nu vei avea ce regreta.

Pesti: Chestiunile banesti te intereseaza parca mai mult decat in mod obisnuit. Sunt sanse sa castigi ceva bani din activitatile profesionale, dar va trebui sa muncesti mult pentru asta. In cazul in care doresti sa te implici intr-o afacere, nu te astepta la rezultate imediate.