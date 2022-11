Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Relatia cu partenerul de viata are toate sansele sa se imbunatateasca. De asemenea, este posibil ca acesta sa aiba o realizare de care va veti bucura impreuna. Aceasta zi se va dovedi a fi una destul de buna pentru a te pune de acord cu rudele apropiate asupra unor chestiuni de interes comun. Persoanele mai tinere din familie ti-ar putea face o surpriza, asa ca, fii pe faza!

Taur: Calmul si prudenta se cer a fi puse pe primul plan, altfel poti fi angrenat in tot felul de conflicte. Activitatile intelectuale te favorizeaza in mod special, dandu-ti ocazia sa-ti pui in evidenta calitatile. N-ar fi exclus sa fii obligat sa pleci la un drum, situatie ce nu te va bucura, dar nici nu este cazul sa provoci o discutie pe aceasta tema.

Gemeni: Unele din lucrarile de la serviciu vor deveni urgente si n-ar fi exclus sa fie nevoie sa ramai putin peste program. In plan sentimental vei avea unele nemultumiri, dar nu este cazul sa le discuti pana nu vei fi calm. Proiectele pe care ti le-ai facut pentru timpul liber iti vor fi date peste cap de evenimente neasteptate, dar te vei replia cu rapiditate.

Rac: Va trebui sa muncesti din greu, dar cum rezultatele te vor satisface, efortul nu te va obosi. Din punct de vedere financiar poti spera la o reusita. Sunt posibile probleme de sanatate pe fond nervos, asa ca ar fi bine daca ti-ai trece in program ceva mai mult timp pentru odihna si relaxare. Interesul tau pentru chestiunile profesionale va fi destul de mare in aceasta perioada.

Leu: Activitatile sociale vor fi un bun prilej de a te face remarcat. Nu trebuie, insa, sa te lasi influentati de orice zambet amabil. Relatia cu superiorii ierarhici se va imbunatatii intr-o buna masura. Clipele petrecute in compania partenerului de suflet te vor ajuta sa te relaxezi si sa depasesti cu mai multa usurinta agitatia cotidiana, ce pare a nu se mai termina.

Fecioara: Va trebui sa ramai peste program la serviciu sau oricum, problemele cu care te confrunti la slujba va vor ocupa gandurile si in timpul liber. O finalizare se va realiza pe neasteptate. In aceasta perioada esti dornic sa te implici in activitati noi, iar ocaziile nu vor lipsi. Reusesti sa fii pe faza atat la serviciu cat si acasa, ceea ce iti va aduce aprecierea celor din jur.

Balanta: In ceea ce priveste starea ta generala, se poate spune ca vei beneficia de un bun echilibru energetic, acesta permitandu-ti sa rezolvi chestiuni dintre cele mai diverse. Ai putea profita de conjunctura acestei zile pentru a-ti consolida relatia cu partenerul de viata. De asemenea, este foarte posibil ca acesta sa aiba unele realizari de care va veti bucura impreuna.

Scorpion: La serviciu se vor ivi tot felul de situatii, care te vor obliga sa la un efort deosebit. In cazul in care doresti sa pleci la drum, mare atentie, caci ai putea avea incurcaturi legate de acte. In anturajul tau apropiat vor fi dezbateri aprinse privind proiectele de interes comun. Totusi, popularitatea de care te bucuri iti permite sa ai un cuvant greu de spus.

Sagetator: Vei avea de rezolvat o multime de maruntisuri, asa ca toata ziua vei fi intr-o alergatura. Vei avea o zi destul de agitata din punct de vedere sentimental. N-ar fi exclus sa apara ocazia de a te implica intr-o aventura amoroasa, dar in aceasta situatie prudenta trebuie pusa pe primul plan. La serviciu va trebui sa te ocupi de activitati noi, ceea ce te va stimula din punct de vedere intelectual.

Capricorn: Rabdarea iti poate aduce multe avntaje. Starea ta generala va fi excelenta asa ca nu vei avea probleme in a duce orice activitate la bun sfarsit. In cazul in care ai de sustinut o activitate intelectuala, nu trebuie sa ai nici un fel de emotii, caci inteligenta si inspiratia se vor imbina in mod fericit. Totusi, rezultatele eforturilor depuse nu se vor vedea decat cu ceva intarziere.

Varsator: In cazul in care doresti sa te implici in activitati noi va fi nevoie de un efort sustinut pentru a le face fata. De energie fizica nu duci lipsa, dar nu prea reusesti sa o folosesti in mod eficient. Vei fi cam impulsiv, cam agitat, ceea ce ti-ar putea pune in situatia de a avea neintelegeri cu superiorii ierarhici. Spre seara vei afla o informatie care te va entuziasma.

Pesti: In plan sentimental lucrurile evolueaza cum nu se poate mai bine. Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus este in crestere. Acasa este posibil sa apara unele discutii pe tonuri inalte, care vor tensiona atmosfera din familie; dar cum traversezi o perioada buna, lucrurile se vor rezolva fara probleme. Totusi ceva mai multa atentie in manifestari nu strica.