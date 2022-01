Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Te vei implica in diverse activitati intelectuale, dar in ciuda inspiratiei de care dai dovada, ai putea gresi cu usurinta. Incearca sa discuti cu cineva de incredere proiectele tale, caci greselile facute in aceasta perioada te-ar putea costa mult. Daca ai de gand sa pleci cu masina, mare atentie la regulile de circulatie deoarece risti sa primesti o amenda serioasa.

Taur: Vei avea parte de castiguri suplimentare ce te vor ajuta sa iti mentii echilibrul financiar. Va trebui sa depui un efort sustinut daca doresti ca rezultatele sa te satisfaca pe deplin. Activitatile comerciale te avantajoase cu conditia sa nu te cramponezi de solutii clasice. Ai sanse sa cunosti o persoana care iti va sustine o buna parte din proiectele in care esti implicat.

Gemeni: Persoana iubita va fi mai sensibila, mai suspicioasa si va trebui sa fii foarte atent, caci orice vorba spusa la intamplare ar putea-o rani. In rest vei avea parte de tot felul de evenimente care te vor tine in priza pe tot parcursul zilei. Unul dintre prietenii de pe alte meleaguri se va confrunta cu o situatie delicata si va avea nevoie macar de un sfat din partea ta.

Rac: N-ar fi exclus sa cunosti o persoana pe care o vei simpatiza. Nu este cazul sa iei decizii fara o matura chibzuinta, caci nu este sigur ca entuziasmul o sa te tina prea mult timp. Initiativele tale in plan sentimental ar trebui sa fie sub semnul prudentei, caci impulsivitatea de care dai dovada in aceasta perioada te-ar putea determina sa faci greseli majore.

Leu: Activitatile intelectuale iti vor permite sa-ti pui in valoare capacitatile; in cazul in care vei avea de dat un examen, rezultatele vor fi cel putin multumitoare. Situatia financiara s-ar putea imbunatati datorita unor activitati extraprofesionale in care esti implicat. Daca ai de gand sa faci o umparatura de mai mari dimensiuni, astazi este ziua cea mai potrivita.

Fecioara: Relatia cu rudele mai indepartate va reveni in atentia ta, nu pentru mult timp insa. Vei avea ocazia sa pui la punct, alaturi de ceilalti membrii ai familiei, proiecte pe care le aveai in minte de mai mult timp. Cateva drumuri vor fi obligatorii si te vor obliga la o schimbare de program. Dispui, insa, de o buna capacitate de adaptare la situatii dintre cele mai diverse.

Balanta: Ar fi bine sa profiti de aceasta zi mai lejera si sa iti pastrezi ceva mai mult timp pentru odihna si relaxare. Este posibil sa castigi o suma de bani din colaborari, ceea ce te va ajuta sa faci fata cheltuielilor. Din punct de vedere mintal functionezi excelent; ai putea lua decizii in chestiuni complicate sau te-ai putea implica cu succes in activitati intelectuale.

Scorpion: Desi nu iti iese totul asa cum ti-ai dori, in plan sentimental ai putea avea unele bucurii. Comunicarea cu partenerul de suflet te face mai optimist, mai increzator in propriile capacitati. Este posibil sa primesti o propunere de colaborare care iti va surade. Nu este insa cazul sa te grabesti cu raspunsul; incearca sa iti faci o imagine de ansamblu asupra proiectului.

Sagetator: Interesul pe care il manifesti pentru relatia cu cei din anturajul apropiat este in continuare mare, ceea ce iti permite sa petreci in mod cat se poate de placut timpul liber. Daca ai de facut cumparaturi substantiale, ziua de astazi iti poate aduce bucurii in aceasta directie. Activitatile domestice ar putea fi amanate, dar numai cu acordul rudelor apropiate.

Capricorn: Relatia cu familia va fi prioritara in aceasta zi. Vei avea parte de tot felul de discutii legate de proiecte comune si ar fi bine sa nu incerci sa-ti impui punctele de vedere. Oricum, pana la urma lucrurile vor iesi asa cum iti doresti din toate punctele de vedere. O multime de activitati vor deveni urgente, astfel incat va trebui sa iti schimbi programul.

Varsator: Parintii si-ar putea arata nemultumirea in legatura cu felul in care iti alegi prietenii. Chiar daca te deranjeaza comentariile lor, nu are rost sa te revolti. Pe cat posibil nu te implica in jocuri de noroc sau speculatii financiare. De asemenea, evita sa semnezi acte de orice fel. Evenimente oarecum neasteptate te vor determina sa-ti schimbi planurile pentru timpul liber.

Pesti: In ceea ce priveste activitatile sociale, este posibil sa ai unele realizari, dar nu la nivelul asteptarilor. Vei avea multe de facut, dar nu vei reusi sa finalizezi chiar tot ce ti-ai propus. Ar fi de dorit sa nu te implici in prea multe activitati, caci nu vei reusi decat sa-ti risipesti energia in chestiuni minore. Profita de resursele tale pentru a-ti rezolva prioritatile.