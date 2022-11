Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Ziua se anunta incarcata, caci vei avea mult de lucru la serviciu, iar rezolvarile pe care le vei initia nu se vor dovedi prea inspirate. Colaborarile ti-ar putea ridica si ele ceva probleme si daca nu vei actiona cu diplomatie poti avea parte de ceva incurcaturi. De asemenea, este foarte posibil sa finalizezi o activitate pe care ai inceput-o de mai mult timp.

Taur: In aceasta zi interesul tau pentru chestiunile sentimentale se va accentua considerabil, iar initiativele din acest domeniu se vor bucura de succes. Nu este exclus sa existe unele divergente de pareri, generate de proiectele comune. Vei reusi, insa, sa ajungi la un compromis care sa multumeasca pe toata lumea. Este posibil sa primesti sprijinul rudelor pentru a finaliza o activitate inceputa de mai mult timp.

Gemeni: Nu tot ce ti-ai propus pentru aceasta zi va putea fi pus in practica, dar pana la urma lucrurile se vor aranja intr-un mod care sa va avantajeze. Cineva iti va face o surpriza, care se va dovedi a fi dintre cele placute. Interesul tau pentru relatia cu prietenii si pentru activitatile sociale in general se va accentua. Vei primi o propunere interesanta si nu ai nici un motiv sa fii suspicios.

Rac: Lucrurile nu iti ies prea usor si ai senzatia ca eforturile pe care le depui nu-i intereseaza pe cei din anturajul de la serviciu. Vei avea mult de muncit si nu intotdeauna meritele iti vor fi recunoscute. Constiinciozitatea iti va fi de un real folos, asa ca nu este cazul sa precupetesti nici un efort pentru a te achita de sarcinile de serviciu. La un moment dat o persoana cu functie ti-ar putea da un sprijin substantial.

Leu: Vor fi multe de pus la punct, iar rabdarea nu va fi punctul tau forte in aceasta perioada. Incearca sa nu fii incapatanat si mai ales nu dai curs pornirilor impulsive, care pot determina aparitia unor neintelegeri cu partenerul de suflet. Spre sfarsitul zilei situatia se va imbunatati considerabil si vei petrece clipe excelente in compania partenerului. Banii care ti se datoreaza vor intarzia.

Fecioara: Din punct de vedere mintal esti deosebit de eficient. Reusesti sa te concentrezi cu usurinta si nu vei avea nici o problema daca vei dori sa iti pui ideile in practica. Daca ai probleme legate de aparatul circulator, in aceasta perioada ele s-ar putea acutiza. Prudenta se cere a fi pusa pe primul plan, altfel ai putea avea parte de neplaceri serioase.

Balanta: Daca doresti sa faci unele mici schimbari in plan profesional, situatia te avantajeaza cu conditia sa nu exagerezi. Este posibil sa te confrunti cu ceva probleme legate de acte, sau de o aprobare, care te va tine cu sufletul la gura o buna bucata de vreme. Sansa te va sustine, asa ca ai putea sa demarezi o lucrare mai deosebita, pe care o ai in vedere de mai mult timp.

Scorpion: Partenerul se va confrunta cu o situatie mai dificila, iar sprijinul tau i-ar putea fi de un real folos. Vei avea tot felul de discutii cu rudele apropiate pe teme de interes comun si iti vei sustine cu inversunare punctele de vedere. Nu se vor rezolva chiar toate asa cum iti doresti, dar cu siguranta, in ceea ce te priveste, finalul va fi fericit. Daca vrei sa pleci la drum, atentie la acte.

Sagetator: Unul dintre parinti iti va solicita sprijinul pentru a rezolva o situatie delicata. Traversezi o buna perioada pentru a te bucura de proiectele pe care ti le-ai facut pentru timpul liber. Activitatile sociale iti vor stimula imaginatia si creativitatea. Vei avea ocazia de a-ti largi cercul de prieteni, dar si de a-ti consolida vechile prietenii. Excursiile in afara localitatii vor fi si ele un bun prilej de distractie si relaxare.

Capricorn: Entuziasmul tau sentimental va creste semnificativ in aceasta perioada. Timpul liber petrecut in compania fiintei iubite iti va da ocazia sa iti consolidezi relatia cu aceasta. Veti cheltui ceva bani impreuna, dar acest lucru nu are de ce sa te deranjeze. Profita de sansa din aceasta perioada si ofera ceva mai mult din timpul tau partenerului de suflet.

Varsator: Ar trebui sa te concentrezi asupra unor activitati la care ai ramas in urma pana acum. Totusi, in ansamblu situatia te favorizeaza, asa ca nu este cazul sa iti faci probleme. Neintelegerile pe care le-ai avut cu partenerul de viata s-ar putea ameliora, cu conditia sa dai dovada de mai multa intelegere. Activitatile intelectuale iti dau ocazia sa iti pui in vedere inteligenta si intuitia.

Pesti: Esti mai optimist decat in mod obisnuit, iar comunicarea cu cei din jur decurge cat se poate de armonios. Ai putea profita de ocazie pentru a-ti gasi sustinatori pentru proiectele in care esti implicat. Este posibil sa primesti o suma de bani pe care o astepti de mai mult timp, sau ca o investitie mai veche sa dea rezultate. Oricum, banii nu-ti vor ramane prea multi.