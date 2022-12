Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: La serviciu vor fi multe de facut si va trebui sa faci eforturi deosebite pentru a realiza tot ce ti-ai propus. Colegii nu se vor arata prea cooperanti si va trebui sa te descurci de unul singur. Din fericire pentru tine incepe o perioada in care vei fi sustinut de superiorii ierarhici. Rabdarea si autodisciplina te pot ajuta sa finalizezi tot ceea ce ti-ai propus.

Taur: Starea psihica nu este nici pe departe dintre cele mai fericite dar, daca te-ai implica in activitati practice te-ai simti ceva mai bine. In plan profesional vei avea parte de o perioada extrem de agitata, in care lucrurile nu vor iesi decat cu mare greutate. Nu trebuie sa te grabesti si mai ales nu trebuie sa incerci vreo afacere de dimensiuni mai mari, caci in scurt timp lucrurile vor reveni la normal.

Gemeni: Va trebui sa acorzi ceva mai multa atentie situatiei materiale si mai ales investitiilor pe termen lung pe care intentionezi sa le faci. La serviciu va fi in fiecare secunda cate ceva de facut. Ar trebui sa iti faci o lista de prioritati, altfel te vei risipi in activitati minore, care nu iti vor aduce nici o satisfactie. O calatorie te-ar putea ajuta sa-ti imbunatatesti situatia materiala.

Rac: In plan financiar vei avea parte de multa agitatie; castigurile si cheltuielile se vor succeda si te vor determina sa-ti schimbi planurile. Daca aveti de semnat contracte sansa va va surade in acest interval de timp. Interesul pentru relatia cu fiinta va creste considerabil. Din pacate, starea de agitatie care te caracterizeaza in ultimul timp te-ar putea determina sa ai discutii aprinse cu o persoana cu functie.

Leu: In plan sentimental n-ar strica sa faci unele reevaluari. Daca vei reusi sa te autodepasesti, sa lasi sa triumfe intelepciunea, realizarile pe care le astepti nu vor intarzia sa apara. La slujba reusesti sa fii eficient, iar implicarea in activitati financiare va avea rezultate multumitoare. Relatia cu colegii de serviciu va fi ceva mai agitata si nu este cazul sa te implici in discutii in contradictoriu.

Fecioara: Ai tendinta de a te enerva din orice si acest lucru poate accentua starea de neliniste, de iritare. Nu este cazul sa dai curs pornirilor impulsive, deoarece ai putea avea surprize neplacute mai ales in ceea ce priveste relatia cu sefii. Ceva bani vei castiga dar, fie vei avea cheltuieli mari, fie vei avea parte de o pierdere. Asculta sfaturile celuor din jur!

Balanta: Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus va creste simtitor, dar acest lucru ar putea determina gelozia partenerului. In cazul in care doresti sa pleci la drum mare atentie, caci ai putea avea parte de o situatie mai putin placuta spre sfarsitul zilei. Fie colegii de drum nu vor fi o companie tocmai placuta, fie vei avea probleme cu mijlocul de transport.

Scorpion: In aceasta perioada cheltuielile vor fi mari, iar investitiile pe care le ai in plan iti vor goli buzunarele. Gandeste-te bine inainte de a scoate banii din buzunar, deoarece ai putea avea neplaceri. N-ar fi exclus nici sa se deterioreze cate ceva prin apartament. Intalnirile cu prietenii vor fi cat se poate de binevenite, caci iti vor da posibilitatea sa te relaxezi si sa privesti cu mai mula incredere spre viitor.

Sagetator: Starea de agitatie care te caracterizeaza de o buna bucata de vreme te-au adus la limita rabdarii. Va trebui sa iei unele decizii si chiar daca nu vor fi dintre cele importante, nu iti va fi usor. Nu trebuie sa te astepti la sprijinul superiorilor ierarhici, ci incerca sa faci totul de unul singur si, pana la urma, vei reusi sa te remarci.

Capricorn: In ansamblu se poate spune ca beneficiezi de o conjunctura care te avantajeaza, atat pe plan sentimental, cat si pe cel financiar. Pe cat posibil evita sa iti exprimi nemultumirile legate de rudele apropiate deoarece oricand ar putea izbucni discutii neplacute. Inteligenta vie, capacitatea de a face conexiuni rapide te vor ajuta sa iesi cu bine din orice situatie.

Varsator: Pe cat posibil nu initia activitati noi, ci incearca sa le finalizezi pe cele pe care deja le-ai inceput. N-ar fi exclus sa ai tot felul de discutii cu partenerul de viata, legate de modul in care intelegi sa manevrezi banii. Cel mai bine ar fi sa lasi lucrurile asa cum sunt. Unul dintre colaboratori te-ar putea ajuta sa-ti pui in practica unul din proiectele mai vechi.

Pesti: La slujba vei avea unele controverse cu superiorii ierarhici si ar fi bine sa nu insisti sa-ti impui punctele de vedere. Oricum, initiativele tale vor fi apreciate de sefi, atata doar ca nu sunt dispusi sa-ti dea mana libera. Daca ai reusit sa-ti iei cateva zile libere, cel mai bine ar fi sa pleci de acasa si in felul acesta vei reusi sa te relaxezi.