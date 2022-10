Horoscop zilnic. Joi, 13 octombrie. Zodia care trebuie să se aștepte la schimbări

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In aceasta perioada vei fi mai energic, asa ca nu este cazul sa refuzi activitatile care ti se vor propune. Un eveniment mai putin asteptat este posibil sa se produca, lasandu-te fara replica. Nu este cazul sa reactionezi cu promptitudide; mai bine asteapta sa te consulti si cu ceilalti membrii ai familiei. O persoana cu functie iti va da o mana de ajutor- priveste-o cu incredere.

Taur: Ti se va face o propunere de colaborare pe care ar fi bine sa o analizezi cu atentie. Este adevarat ca ti-ar putea aduce ceva castiguri, dar trebie sa tii cont si de riscurile pe care le implica. Partenerul de viata va avea parte de un castig suplimentar. Nu este cazul sa te implici in activitati care sa te suprasolicite, mai ales in a doua parte a zilei.

Gemeni: La serviciu vei avea o mica realizare; este posibil sa faci o buna impresie sefului, care iti va oferi sprijinul de carte ai nevoie. De asemenea este posibil sa demarezi o activitate care te va entuziasma si iti va da posibilitatea sa iti pui in valoare calitatile. Mintea iti este plina de idei, care par sa iti scape de sub control. Daca vei sti sa le folosesti, vei avea avantaje de pe urma lor.

Rac: Este posibil sa primesti vesti de pe alte meleaguri. Cheltuielile vor fi ceva mai mari decat ti-ai planificat, dar vei reusi sa te descurci. Interesul pentru relatia cu prietenii este mare; vei avea ocazia sa petreci clipe placute cu acestia, ceea ce te va ajuta sa depasesti cu mai multa usurinta neplacerile cotidiene. Instabilitatea afectiva te poate determina sa iei decizii gresite.

Leu: Este posibil sa faci unele schimbari pe care le aveai in plan de mai mult timp. De asemenea ai putea duce negocieri in care vei da dovada de inspiratie. Starea sanatatii tale se va imbunatati in aceasta perioada. in cazul in care esti implicat intr-o activitate intelectuala, eforturile pe care le vei face, vor fi apreciate la scena deschisa.

Fecioara: Este foarte posibil sa primesti vesti de la cunostintele aflate pe alte meleaguri. in cazul in care esti implicat in afaceri cu persoane straine, mare atentie, caci ceva iti va bloca initiativele. Relatia cu prietenii se imbunatateste pe zi ce trece, asa ca poti spera la sprijunul acestora pentru a finaliza mai repede activitatile in care te-ai implicat.

Balanta: Daca doresti sa pleci la drum, este bine sa stii ca sansa este de partea ta, indiferent ca este vorba de afaceri sau de divertisment. Timpul liber iti va permite sa te intalnesti cu prietenii si sa petreci clipe relaxante in compania acestora. Incerca sa fii cat mai prudent daca se pune problema intamplarii unor activitati pe termen mediu sau lung.

Scorpion: Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus va creste vertiginos. Ai putea sa iti consolidezi relatia cu fiinta iubita, dar si sa faci o cucerire. La slujba va trebui sa faci fata unei activitati dificile. Din punct de vedere financiar exista unele nemultumiri care nu se pot rezolva atat de repede pe cat ti-ai dori. De fapt nu este nici o graba.

Sagetator: Atmosfera din camin va fi mai calma, mai relaxata in aceasta perioada. Proiectele pe care ti le-ai facut pentru timpul liber vor putea fi puse in practica, ceea ce iti va imbunatati considerabil starea se spirit. Farmecul personal iti va da posibilitatea sa te bucuri de compania unor persoane de sex opus. Nu te increde, insa, in orice zambet amabil.

Capricorn: Ai tendinta de a cheltui mai mult decat castigi, ceea ce iti poate accentua problemele cu care te confrunti in plan financiar. Din punct de vedere sentimental exista toate conditiile pentru a avea o reusita. Din punct de vedere profesional, conjunctura nu iti permite sa te implici in activitati care sa vizeze o reusita imediata. Nu neglija eventualele probleme de sanatate!

Varsator: Relatia cu partenerul de viata este din nou tensionata si ar fi bine sa nu te implici in discutii in contradictoriu. in gospodarie ai cam ramas in urma cu activitatile; in cazul in care doresti sa faci unele schimbari, poti miza pe sprijinul celorlalti membri ai familiei. La serviciu situatia se anunta linistita, iar propunerile tale vor fi incurajate de o persoana cu functie.

Pesti: Te preocupa in mod special situatia ta materiala, dar deocamdata nu este cazul sa iti faci probleme in aceasta directie. Este posibil sa obtii unele castiguri din colaborari sau activitati de parteneriat care te vor ajuta sa te mentii la un nivel rezonabil. La serviciu vei avea de luat decizii sau de facut fata unei activitati intelectuale. Resursele de care dispui nu te vor face de ras.