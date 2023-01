Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Capacitatea ta de concentrare nu este dintre cele mai bune, asa ca fii cat se poate de atent la tot ce faci, la orice decizie pe care esti pe punctul de a o lua. De asemenea, sistemul nervos nu va fi punctul tau forte. Asa deci, evita sa te implici in activitati care sa te suprasolicite. O cunostinta de pe alte meleaguri va avea nevoie de un sfat din partea ta.

Taur: Vei avea unele controverse, dar ele se vor dovedi constructive. Suspiciunile tale sunt neintemeiate. Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus este la limita superioara, asa ca nu vor lipsi ocaziile de a face o cucerire. Totusi, nu este cazul sa te increzi in orice zambet amabil. Este posibil sa intrii in posesia unei informatii interesante.

Gemeni: Acum este momentul sa iti sustii punctele de vedere in fata partenerului, mai ales in ceea ce priveste proiectele pentru timpul liber. In ceea ce priveste sanatatea, pot sa apara probleme pe fond nervos. O activitate recreativa te-ar putea ajuta sa iti refaci echilibrul interior. O autoritate din familie ti-ar putea face unele reprosuri si ar fi cazul sa nu ripostezi.

Rac: Vei avea parte de o zi buna in ceea ce priveste relatia cu partenerul de viata. Este posibil ca acesta sa aiba unele realizari de care va veti bucura impreuna. Proiectele pe care ti le-ai facut impreuna de mai mult timp ar putea fi puse in practica. N-ar fi exclus sa fie nevoie sa pleci intr-o delegatie, ceea ce nu iti va conveni, dar nici nu vei avea ce face.

Leu: Esti cam nemultumit de situatia financiara dar situatia se va rezolva mai repede decat crezi, asa ca nu este cazul sa intri in panica. Ai rabdare si lucrurile se vor rezolva cel putin multumitor, nu peste mult timp. Totusi, in tot ce doresti sa intreprinzi va trebui sa dati dovada de constiinciozitate, altfel nu vei reusi mare lucru. Comunicarea cu prietenii va fi importanta pentru tine.

Fecioara: Traversezi o perioada tensionata mai ales in ceea ce priveste relatia de cuplu sau colaborarile. Pe cat posibil nu te implicai in discutii in contradictoriu mai ales cu superiorii ierarhici. Din punct de vedere sentimental lucrurile evolueaza bine; popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus este la limita superioara, dar nu este cazul sa faci schimbari in acest domeniu.

Balanta: Este foarte posibil sa ai o perioada ceva mai agitata. Oricum, interesul pentru chestiunile sentimentale va fi peste nivelul obisnuit. Unele nemultumiri mai vechi ar putea fi discutate si rezolvate. Pe cat posibil, da dovada de tact si de foarte multa rabdare. Unele din proiectele pe care le ai in plan vor trebui amanate din motive obiective.

Scorpion: Se pare ca vei demara o activitate noua care va necesita un efort mai mare decat era de asteptat. Vei primi propuneri de colaborare deosebit de interesante, dar, cel putin deocamdata nu vei avea timp si pentru ele. Este posibil sa apara discutii aprinse cu cei din anturajul apropiat pe probleme de interes comun. Pana la urma veti ajunge la un acord multumitor pentru toata lumea.

Sagetator: Doresti sa-ti petreci cat mai mult din timpul tau liber in compania persoanei iubite. Farmecul personal iti va da ocazia sa te faci remarcat oriunde te vei duce. Daca esti implicat intr-o relatie stabila ti-ai putea dori o schimbare de mai mare anvergura, dar nu este cazul sa te pripesti. Relatia cu copiii va fi in atentia dvs mai mult decat in mod obisnuit.

Capricorn: Relatia cu partenerul de viata va fi cam tensionata in aceasta perioada, asa ca ar fi de dorit sa nu te implici in discutii in contradictoriu. Starea ta generala nu este nemaipomenita, asa ca sunt posibile probleme de sanatate pe fond nervos. N-ar strica sa iti pastrezi ceva mai multe timp pentru activitati recreative. O ruda apropiata va avea o reusita oarecum neasteptata.

Varsator: Este posibil sa faci unele cheltuieli pentru divertisment, ceea ce ar putea avea repercusiuni fericite asupra starii tale de spirit. Ai putea lua decizii sau te-ai putea implica intr-o activitate intelectuala, caci energia ta mentala este la limita superioara. De energie nu vei duce lipsa, dar ai tendinta de a ti-o consuma mai ales pentru activitatile recreative.

Pesti: Vei avea parte de multa alergatura pentru a rezolva chestiuni gospodaresti. Nu este exclus sa se strice ceva in apartament ceea ce va intretine o stare de tensiune pe parcursul zilei. Traversezi o perioada in care prudenta in manifestari ti-ar putea fi de un real folos. Energia ta mentala este la limita superioara, iar rezultatele activitatilor intelectuale in care esti implicat te vor satisface.