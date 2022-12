Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei avea multe de facut, mai ales ca unele lucrari la care ai restante vor deveni urgente. Superiorii ierarhici vor aprecia constiinciozitatea de care dai dovada, dar nu trebuie sa te astepti ca acestia sa te sprijine intr-o prea mare masura. N-ar strica sa incerci sa iesi putin din tipare, chiar daca preferi caile batatorite. Ritmul lent nu iti este de folos in aceasta perioada.

Taur: Riscurile nu te avantajeaza catusi de putin, caci traversezi o perioada care oportunitatea pentru accidente este mare in aceasta perioada. Situatia financiara te streseaza, dar cel putin deocamdata nu ai ce face in aceasta directie. Neintelegerile cu colaboratorii pot exploda in orice moment, asa ca ar trebui sa te manifesti cu mai multa indulgenta.

Gemeni: Esti mai constiincios decat in mod obisnuit si acest lucru va fi observat. Vei munci mult atat la serviciu cat si acasa. Sefii iti vor aprecia eforturile iar, sprijinul colegilor iti va fi de un real folos. Trateaza cu atentie orice detaliu, caci ceea ce faci acum va avea efecte excelente in viitor. Daca ai de semnat documente oficiale, va trebui sa fii cat se poate de atent la orice detaliu.

Rac: Incearca sa-ti canalizezi energia cu precadere spre activitatile de la serviciu, altfel vei ramane in urma cu multe. Daca ai de semnat acte, fii cu mare bagare de seama, deoarece nu este sigur ca vei obtine ceea ce iti doresti. Acorda mai multa atentie relatiei cu colaboratorii! Farmecul personal face ca popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus sa creasca simtitor.

Leu: Din punct de vedere mintal esti deosebit de eficient. Reusesti sa te concentrezi cu usurinta si nu vei avea nici o problema daca vei dori sa iti pui ideile in practica. Daca ai probleme legate de aparatul circulator, in aceasta perioada ele s-ar putea acutiza. Prudenta se cere a fi pusa pe primul plan, altfel ai putea fi implicat intr-un mic accident.

Fecioara: Situatia financiara te cam nemultumeste, dar nu este cazul sa ai o discutie pe aceasta tema. Situatia se va rezolva intr-un viitor nu foarte indepartat, asa ca nu are rost sa te complici. Fii prudent cu cheltuielile, indiferent de ce iti sugereaza cunoscutii. In rest, initiativele din aceasta perioada se vor dovedi de succes, caci perseverenta de care dai dovada este apreciata la toate nivelurile.

Balanta: Daca lucrezi cu bani la serviciu, va trebui sa fii mai atent decat de obicei, caci poti avea parte de surprize de tot felul. O persoana mai putin cunoscuta incearca sa teasa tot felul de intrigi in jurul tau. Din fericire sansa este de parte ta si nimic din tot ce va face nu te va putea atinge. Nu este cazul nici sa incerci negocierea sumelor reprezentand salariul sau colaborarile.

Scorpion: Vei avea un sentiment de frustrare, caci eforturile tale nu se vor concretiza atat de repede pe cat te-ai astepta. Cineva din familie te va sustine cu conditia faci tot ce ti se spune. La serviciu vei primi o aprobare la o cerere mai veche. Fii insa atent, deoarece este posibil sa fii victima unor persoane care te invidiaza. Nu este cazul sa faci lucruri deosebite decat daca esti pregatit sa astepti mai mult timp rezultatul.

Sagetator: Va fi mare agitatie la serviciu, dar cum ai multa putere de munca vei reusi sa faci fata provocarilor. Vei avea de facut fata unor activitati dificile si nu iti va fi catusi de putin usor. Relatia cu colaboratorii va fi tensionata. Incearca sa faci totul de unul singur. Nici superiorii ierarhici nu se vor arata prea dornici sa iti sustina initiativele. Evita discutiile in contradictoriu!

Capricorn: Te vei implica intr-o activitate noua care te va obliga la un efort sustinut. Din fericire starea fizica iti permite sa-ti pui ideile in practica. Veti primi propuneri de colaborare deosebit de interesante si ar fi pacat sa nu le iei in seama. Partenerul de viata iti va oferi sprijinul neconditionat. Poti avea mai multa incredere in sfatul prietenilor, mai ales in ceea ce priveste chestiunile profesionale.

Varsator: Conjunctura astrala din aceasta perioada iti confera energie si initiativa. Esti dornic sa-ti pui in practica proiectele, dar n-ar fi rau sa iti pastrezi ceva mai mult timp si pentru odihna si relaxare. Daca doresti sa pleci intr-o calatorie, fii atent, caci mijlocul de transport ti-ar putea face o surpriza mai putin placuta. In cariera este posibil sa apara unele schimbari.

Pesti: Dovedesti o excelenta energie mentala, ceea ce te va ajuta in rezolvarea eficienta a lucrarilor pe care le ai de finalizat. La slujba vor fi foarte multe de facut, asa ca este posibil sa ramaneti peste program. O cunostinta va va da o idee asupra careia merita sa va aplecati. Daca ti se va da ocazia sa te implici intr-o aventura sentimentala, fii precaut