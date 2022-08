Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Vei reusi sa te implici si sa rezolvi tot felul de activitati dificile. Este adevarat ca s-ar putea sa fii obligat sa ramai peste program la serviciu, dar rezultatele vor demonstra ca efortul a meritat. Ti se vor face propuneri avantajoase si nu va trebui decat sa alegi. Dialogul cu rudele nu va evolua asa cum iti doresti, asa ca nu este cazul sa incerci sa le convingi de valabilitatea opiniilor tale.

Taur: Vei face eforturi destul de mari, dar activitatile in care esti implicat iti vor da ocazia sa iti pui in valoare calitatile si totul va functiona excelent. Relatia cu prietenii va fi buna si vei primi sprijinul lor ori de cate ori vei avea nevoie. Orice incercare de a face mici schimbari in aranjarea interiorului locuintei va fi o reusita. Nu este insa cazul sa te grabesti.

Gemeni: Acasa vei avea parte de zile agitate. Este posibil sa fie nevoie de o reparatie, ceea ce iti va pune rabdarea la grea incercare. Se poate spune ca ceea ce vei intreprinde astazi va avea rezultate multumitoare. Colaborarile in care esti implicat se vor dovedi de succes. N-ar fi exclus sa demarezi lucrare de mai mare anvergura. Cunostintele de pe alte meleaguri te vor contacta.

Rac: Starea ta generala este buna, ceea ce iti va da ocazia sa-ti pui in practica proiectele pentru timpul liber. Sportul, activitatile in aer liber te vor ajuta sa te simti si mai in forma. Sistemul nervos este ceva mai sensibil, asa ca evita activitatile care te-ar putea stresa. N-ar fi exclus sa faci unele drumuri pentru rezolvarea chestiunilor profesionale.

Leu: Autoritatea ta iti poate largi sfera de actiune. Este foarte posibil ca in anturajul apropiat sa trezesti simpatia persoanelor de sex opus. Inclinatia spre joc si aventura nu te caracterizeaza in general, dar in aceasta perioada te ajuta sa te relaxezi. Mare atentie la modul in care manevrezi banii, caci sunt posibile tot felul de surprize.

Fecioara: Ai tendinta de a te enerva prea mult din orice nimic, ceea ce iti poate crea probleme pe fond nervos. Impulsivitatea poate genera probleme atat in relatia cu cei din jur cat si in ceea ce priveste sanatatea. Implicarea in activitati practice iti va face bine. In pofida constiinciozitatii ce te caracterizeaza, va trebui sa revii asupra unor activitati pe care nu le-ai finalizat la timp.

Balanta: Vei avea parte de o zi destul de agitata, in care una dintre cunostinte va incerca sa-ti obstructioneze initiativele. Dar cum traversezi o perioada buna, te vei descurca fara probleme. Colaborezi cat se poate de bine cu cei din jur si acest lucru iti va permite sa finalizezi o activitate mai dificila. Nu te revolta daca va fi nevoie sa pleci intr-o delegatie.

Scorpion: In plan social reusesti sa faci ceea ce ti-ai propus, dar te deranjeaza faptul ca rudele nu par a-ti observa meritele. Relatia cu colaboratorii cam scartaie si ar fi cazul sa te implici mai mult in aceasta directie. Vei avea multe de trebaluit prin casa si nu-ti va mai ramane suficient timp pentru intalniri romantice. N-ar fi insa exclus ca partenerul sa-ti faca unele reprosuri.

Sagetator: Iti cam lipseste elanul, asa ca nu este momentul potrivit pentru a demara o activitate noua. Vei munci destul de mult si te va deranja faptul ca cei din jur nu par a observa eforturile tale. Va trebui sa dai dovada de multa perseverenta. Foloseste-te mai degraba de intuitie!

Capricorn: Pe acasa va trebui sa te implici in o multime de activitati marunte, care te vor plictisi, dar nici nu vei avea de ales. Nevoia de o mai mare independenta poate genera discutii aprinse cu partenerul de suflet. In schimb, daca vei participa alaturi de partenerul de suflet la o activitate sociala vei avea ocazia sa iti consolidezi relatia. Incearca sa dai dovada de tact in tot ce faci.

Varsator: Relatia cu prietenii iti va aduce unele nemultumiri, dar superiorii ierarhici iti vor aprecia si sustine initiativele. Ai putea chiar sa obtii o rezolvare care va va aduce in centrul atentiei sefilor sau o aprobare la care sperai de mai mult timp. Relatia cu cei din anturajul tau apropiat iti va aduce unele neplaceri; daca vei reusi sa sa-ti stapanesti impulsivitatea, situatia va putea fi pusa sub control.

Pesti: Traversezi o perioada favorabila demararii unor activitati noi. Solutiile pe care le vei gasi se vor bucura de aprecierea celor din jur. Prietenii iti vor aprecia entuziasmul si iti vor oferi sustinerea de care ai nevoie. Relatiile cu celelalte rude se vor imbunatati. Ar fi de dorit sa dai dovada de mai multa prudenta in chestiunile financiare.