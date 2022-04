Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: Este foarte posibil sa primesti vesti de la cunostintele aflate pe alte meleaguri. in cazul in care esti implicat in afaceri cu persoane straine, mare atentie, caci ceva iti va bloca initiativele. Relatia cu prietenii se imbunatateste pe zi ce trece, asa ca poti spera la sprijunul acestora pentru a finaliza mai repede activitatile in care te-ai implicat.

Taur: Este posibil sa faci unele schimbari pe care le aveai in plan de mai mult timp. De asemenea ai putea duce negocieri in care vei da dovada de inspiratie. Starea sanatatii tale se va imbunatati in aceasta perioada. in cazul in care esti implicat intr-o activitate intelectuala, eforturile pe care le vei face, vor fi apreciate la scena deschisa.

Gemeni: Este posibil sa ai unele neintelegeri cu partenerul de viata sau cu cel de afaceri. Superficialitatea de care dai dovada adesea iti poate incurca serios toate planurile. Calitatile tale intelectuale vor iesi in evidenta, dar pentru a avea si succes ar fi bine sa te asociezi cu o cunostinta de incredere. N-ar fi exclus sa ti se propuna o investitie de mai mari dimensiuni.

Rac: In plan personal sunt create conditiile pentru a avea o reusita. Eforturile pe care le-ai facut pana acum se vor dovedi a fi apreciate de cei din jur. Situatia financiara are sanse sa se imbunatateasca datorita unor castiguri din colaborari sau activitati de parteneriat. in cazul in care doresti sa faci un imprumut, sansa ar putea fi de partea ta in aceasta zi. Nu trebuie decat sa o folosesti.

Leu: Din punct de vedere sentimental vei fi cam nemultumit in aceasta zi, fara un motiv anume. Este posibil de asemenea, ca planurile tale pentru timpul liber sa fie date peste cap de un eveniment oarecum neasteptat. De fapt vei avea ocazia sa tefaci remarcat in anturajul apropiat, asa ca nu are de ce sa-ti para rau. Este posibil sa ti se faca o propunere legata de o investitie.

Fecioara: Esti cam nemultumit de felul in care evolueaza lucrurile in familie, dar ai tendinta de a exagera. Nu este exclus insa, ca o ruda apropiata sa aiba o problema mai delicata, care insa se va rezolva din mers, fara a fi nevoie de un efort din partea ta. O activitate de divertisment, dar si prezenta fiintei iubite alaturi de tine te-ar putea ajuta sa te mai relaxezi.

Balanta: Ai energie suficienta pentru a rezolva tot ce este trecut pe ordinea de zi, dar orice exces nu iti poate face bine. Este posibil sa apara unele neintelegeri in relatia cu superiorii ierarhici. Pe cat posibil, evita sa-ti sustii cu prea multa vehementa punctele de vedere. Cel putin deocamdata ar fi bine sa lasi lucrurile asa cum sunt, caci in scurt timp se va rezolva totul de la sine.

Scorpion: Popularitatea ta in randul persoanelor de sex opus va creste considerabil. Vei avea ocazia sa faci o cucerire, dar si sa primesti complimente si declaratii. Totusi nu este indicat sa faci schimbari de anvergura in viata ta sentimentala. Daca doresti sa-ti faci proiecte pentru viitorul apropiat, n-ar fi rau sa pleci urechea si la sfaturile celor din anturajul apropiat.

Sagetator: Energia fizica nu este la nivelul cu care ne-ai obisnuit dar totusi, ai suficienta vointa incat sa poti duce la bun sfarsit tot ceea ce ti-ai propus. La serviciu vei avea de facut fata unor activitati dificile, dar te vei descurca. in cazul in care ti se propune sa demarezi o activitate noua, nu trebuie sa te astepti ca rezultatele sa se vada imediat. Perseverenta este necesara in tot ce faci.

Capricorn: Starea ta generala nu este nemaipomenita. Te agiti in mod inutil si ai tendinta de a te lasa prada impulsivitatii. Activitatile domestice, chiar daca ti se par plictisitoare, te-ar putea ajuta sa vezi lucrurile si din alte puncte de vedere. O cunstinta de pe alte meleaguri are o problema, iar sprijinul tau i-ar putea fi de un real folos. N-ar fi exclus sa primesti o aprobare, un accept.

Varsator: In aceasta zi ar fi bine sa acorzi ceva mai multa atentie sanatatii tale; neglijentele te-ar putea costa mult intr-un viitor nu prea indepartat. in plan financiar este foarte posibil sa ai o bucurie. Vei primi o suma de bani pe care ai putea-o utiliza pentru a-ti satisface un moft sau poate vei avea un castig oarecum neasteptat. Nu este cazul sa te implici in mai multe activitati odata.

Pesti: Este o zi perioada pentru a te ocupa mai mult de propria persoana. O vizita prin magazine ti-ar putea da ocazia sa iti innoiesti garderoba si implicit sa iti imbunatatesti starea de spirit. Relatia cu prietenii va fi pusa la incercare din cauza unei vorbe spusa la intamplare. Nu este cazul sa te pripesti cu concluziile, ci mai bine lasa timpul sa spuna ultimul cuvant.