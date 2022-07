Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: In anturajul tau apropiat se va dezbate un proiect care te-ar putea interesa mai mult decat iti imaginezi. Ai in plan diverse activitati recreative, care iti vor da posibilitatea sa te relaxezi dupa agitatia zilelor trecute. Nu grabi mersul evenimentelor, daca doresti ca succesul sa fie stabil. Mintea elaboreaza planuri excelente, ce de-abia asteapta sa fie puse in practica.

Ads

Taur: Esti plin de energie si tocmai de aceea ar fi de dorit sa te implici in chestiuni pe care le-ai tot amanat pana acum. Este posibil sa primesti o veste care te va lua prin surprindere. Un prieten este aproape de tine si iti promite tot ajutorul de care ai nevoie. Parintii ar avea nevoie de mai multa intelegere din partea ta. Evita sa dai curs impulsurilor de moment daca nu doresti sa ai o zi agitata.

Gemeni: Te asteapta o zi ceva mai calma, fara surprize deosebite. Esti putin cam neatent si de aceea ai face bine sa nu te implici in activitati care necesita un mare efort de concentrare. Persoana iubita iti va face o surpriza deosebit de placuta legata de pertecerea timpului liber. O cunostinta aflata pe alte meleaguri iti va da un semn, astfel incat vei incheia ziua cu zambetul pe buze.

Rac: Daca ai in plan o iesire la cumparaturi, mare atentie, deoarece este posibil sa fi victima unui furt sau a unei inselaciuni. Evenimentele se precipita si aproape ca nu mai poti tine pasul cu ele. Ar fi bine sa te ocupi ceva mai mult de persoana iubita, care asteapta de mult aceasta zi. O plimbare in aer liber nu iti poate face decat bine. N-ar fi rau nici sa faci o vizita unor prieteni

Ads

Leu: S-ar putea sa fi pus in situatia de a lua o decizie, pe care o amani de multa vreme. Esti cam nemultumit de faptul ca apar tot felul de situatii complicate, carora simti ca iti este din ce in ce mai greu sa le faci fata. Pentru o anumita rezolvare vei fi sprijinit de prieteni, dar si de o persoana cu functie, ce apreciaza calitatile deosebite de care ai dat dovada pana acum.

Fecioara: Vei aveaparte de o zi destul de linistita si poate tocmai de accea o vei considera cam plictisitoare. O intalnire cu o cunostinta mai veche iti va permite sa depeni amintiri placute. Este posibil sa-ti faca o promisiune pentru viitorul apropiat, dar nu este cazul sa mizezi intr-o prea mare masura pe ea. Fii ferm, fara a fi incapatanat si, daca vei fi convingator, va face tot posibilul sa va ajute.

Ads

Balanta: Sansa este de partea ta, asa ca nu va trebui sa faci un efort deosebit, pentru a realiza ce ti-ai propus. Toate iti vor iesi mai repede decat pana acum, ceea ce iti va imbunatati atat starea de spirit cat si increderea in propriile capacitati. Vei fi remarcat prin inteligenta, intr-un grup nu foarte restrans. Ti se vor face propuneri pentru viitorul apropiat, care te vor incanta.

Scorpion: Nu ai stare sa faci mai nimic din ceea ce ti-ai propus. Esti mai agitat decat de obicei si acest lucru ti-ar putea crea unele neplaceri in cea ce priveste sanatatea. Daca vei aloca ceva mai mult timp odihnei, te vei simti mult mai bine. Ideile nu iti lipsesc, dar nu este cazul sa te grabesti sa le pui in practica. Nimic nu este atat de urgent incat sa ie necesar un efort deosebit.

Ads

Sagetator: Spiritul practic iti va permite sa finaizezi o activitate inceputa de ai mult timp. Nu te pierde in amanunte, deoarece acestea te impiedica sa te distrezi asa cum ti-ai dori. Dialogul cu cei din jur este fructuos, caci vei reusi sa convingi o anumita persoana ca merita sa va sustina in tot ce faci. Totusi, nu exagera in a-ti impune punctele de vedere, caci cineva s-ar putea supara.

Capricorn: Pe acasa vor fi multe de facut, dar vei gasi solutii pentru a-ti mai pastra ceva timp si pentru divertisment. Curiozitatea te va impinge sa intri in vorba cu o persoana care ti-ar putea furniza informatii importante. Fii precaut si nu spune chiar tot ce gandesti daca doresti sa ai succes. Optimismul de care dai dovada atrage noi prieteni. N-ar strica insa sa fii ceva mai ponderat.

Varsator: Vei avea parte de o zi linistita, in care vei putea sa te odihnesti, dar si sa te distrezi in compania prietenilor. Iti poti face planuri pentru zilele care urmeaza sau poti decide, impreuna cu ceilalti membri ai familiei, modul de rezolvare a unor probleme de interes comun. Acasa nimic nu este urgent, asa ca poti amana pentru maine ceea ce nu ai chef sa faci astazi.

Pesti: Nu functionezi la parametrii obisnuiti, mai ales ca ai avut parte de o perioada destul de agitata a serviciu. Tradezi o usoara indispozitie, care ar putea fi determinata de faptul ca a trebuit sa rezolvi de unul singur o multime de situatii. Ai nevoie de o societate vesela, care sa te remonteze. Pana spre dupa amiaza starea ta generala se va schimba in bine.