Horoscop zilnic. Duminică, 5 decembrie

Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic.

Berbec: La serviciu vor fi multe de facut si nu iti va fi prea usor sa te descurci. Relatia cu colegii nu va fi nemaipomenita, asa ca nu este cazul sa mizezi intr-o prea mare masura pe sprijinul lor. In cazul in care ti se propune o colaborare, nu te grabi sa semnezi pana nu iti sunt clare toate detaliile. Cineva din anturajul apropiat iti va da o informatie interesanta.

Taur: Energia mentala va atinge cote maxime, ceea ce iti va permite sa iei decizii in chestiuni dintre cele mai delicate si sa-ti pui in practica ideile. Esti deosebit de sensibil, iar relatia cu fiinta iubita evolueaza constant. S-ar putea sa plecati la drum impreuna, ocazie care iti va permite consolidarea relatiei dintre voi. O intalnire cu o mai veche cunostinta te va pune pe ganduri.

Gemeni: In plan sentimental vei avea parte de discutii aprinse. De asemenea, este posibil ca problemele cu care te confrunti in camin sa te impiedice sa aloci persoanei iubite tot timpul liber. La slujba vei avea mult de munca, iar rezultatele nu te vor satisface intr-o prea mare masura. Evita sa te implici in colaborari.

Rac: In plan profesional exista conditii pentru a realiza o mica reusita. Eforturile pe care le-ai depus se vor bucura de aprecierea celor din jur, ceea ce nu te va lasa tocmai indiferent. Popularitatea in randul celor de la serviciu va creste si vei reusi sa-i convingi pe colegi sa iti sustina initiativele. Totusi, pregateste-te sa infrunti si unele obstacole care nu iti vor fi prea usor de depasit.

Leu: La slujba vei avea o multime de treaba, dar eficienta de care dai dovada te va ajuta sa rezolvi totul in timp util. Activitatile intelectuale te avantajeaza si iti dau posibilitatea sa-ti imbunatatesti situatia materiala. Nu trebuie totusi sa te astepti ca rezultatele sa se vada imediat. Nu neglija micile probleme de sanatate cu care te confrunti, deoarece acestea se pot lesne croniciza.

Fecioara: Vei fi cam nervos si inclinat spre impulsivitate. Ar fi de dorit sa nu iti asumi riscuri inutile deoarece nu este exclus sa ai mici accidente. Din punct de vedere mental insa, vei functiona foarte eficient. Inteligenta si maturitatea judecatii tale vor fi cu siguranta apreciate. Relatia cu partenerul de viata va fi importanta pentru tine in aceasta perioada.

Balanta: Fiinta iubita va avea unele probleme iar ajutorul tau ii va fi de un real folos. Relatia cu aceasta tinde sa se imbunatateasca. La slujba este posibil sa ai parte de unele schimbari, de mica anvergura. De asemenea ai putea sa te implici in activitati de natura intelectuala, sa iei decizii, ceea ce te va ajuta sa iesi in evidenta.

Scorpion: Starea ta generala va fi ceva mai buna va fi mai buna, chiar daca esti mai comod decat ne-ai obisnuit. Nu te implica in activitati riscante! Vei face o multime de drumuri si vei avea ocazia de a cunoaste o persoana de care te vei lega afectiv. Surprizele nu vor lipsi, dar vor fi dintre cele care iti vor face placere, asa ca nu trebuie sa ai nici un fel de emotii.

Sagetator: La serviciu va fi mare agitatie. Este posibil sa fii pus sa faci unele activitati dificile si nu are nici un rost sa vociferezi. N-ar fi exclus nici sa fie nevoie sa faci cateva drumuri pentru a finaliza sarcinile de serviciu. Incearca sa fii mai perseverent, mai constiincios si iti va fi mai bine din toate punctele de vedere.

Capricorn: La serviciu evenimentele incep sa se precipite, dar in ceea ce te priveste, nu ai nici un motiv de ingrijorare. Ba s-ar putea spune chiar, ca schimbarile care se vor face te vor avantaja intr-o mare masura. Totusi este bine sa tii cont de faptul ca finalizarea unor lucrari incepute mai demult este mai favorabila decat angrenarea in ceva nou.

Varsator: In cariera vei avea o reusita care iti va demonstra ca nu ai muncit degeaba in ultimul timp. Este posibil sa ti se dea noi insarcinari sau sa te implici intr-o activitate mai deosebita. Dorinta ta de joc si aventura va fi accentuata in aceasta perioada. Este posibil sa cunosti o persoana de sex opus cu care te vei intelege excelent si alaturi de care vei petrece clipe deosebite.

Pesti: Tendinta spre impulsivitate iti poate incurca planurile. Incearca sa gasesti o activitate care sa te relaxeze. Popularitatea ta continua sa creasca asa ca, vei avea din nou ocazia sa iti largesti cercul de prieteni dar si sa iti faci noi relatii. Relatia cu partenerul de viata va fi ceva mai tensionata, mai ales spre sfarsitul zilei.