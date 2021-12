Horoscop 2022. Anul schimbărilor dramatice pentru două dintre zodii. Cine sunt cei care vor avea un noroc uriaș în noul an

Anul 2022 pare să aducă o serie de suprizie pentru fiecare dintre noi. Harta astrală este favorabilă pentru majoritatea zodiilor. E drept ca unii nativi vor avea parte de evenimente mai puțin plăcute, însă au șanse să își întoarcă norocul de partea lor.

Ce ne e scris în stele pentru anul care vine ne spun specialiștii în astrologie:

Berbec

Viața ta va face niște zig-zaguri destul de spectaculoase în 2022. Tot acest haos controlat va avea un rol important în zona evoluției personale, a iubirii și căsătoriei. Vei avea parte de numeroase experiențe, de pasiune și de afecțiune. Vitalitatea ta va fi la cote ridicate tot anul și vei găsi resurse pentru o mulțime de lucruri pe care altădată le considerai dificile. Jobul pe care îl ai nu va mai fi la fel de liniștit, căci 2022 vine cu o mulțime de provocări cărora trebuie să le faci față, însă și răsplata financiară va fi pe măsură.

Taur

2022 va fi un an magic pentru tine din toate punctele de vedere. Fericirea este cheia tuturor lucrurilor. Cu zâmbetul pe buze îți vei transforma viața în ceea ce ți-ai dorit dintotdeauna. Îți vei descoperi părți mai puțin cunoscute din tine. Anul acesta va aduce aventuri și bună dispoziție, deschizându-ți capacitatea de a iubi. Vei avea parte de conexiuni reale de iubire și sexualitate. 2022 va fi un an fulminant și pentru cariera ta. La începutul primăverii vei deveni parte dintr-un proiect de anvergură, care te va propulsa rapid.

Gemeni

Anul 2022 nu va fi unul calm pentru tine. Vei cunoaște o serie de schimbări dramatice, iar viața ta ar putea lua o traiectorie neașteptată. În plan sentimental, anul începe bine. Ai o relație care pare perfectă, armonioasă. Lucrurile se vor schimba însă din senin, iar transformarea partenerului te va lua prin surprindere. Ai însă foarte multă stăpânire de sine și vei reuși să depășești cu brio această perioadă. Provocarea majoră pentru tine ar fi să cheltuiești mai puțin, să fii mai cumpătat în general.

Rac

Noul an înseamnă provocarea de a revizui aspectele cele mai importante ale vieții - familie, casă și iubire. Se știe cât de atașat ești de confortul oferit de familie și vei face pași importanți în acest sens. Ar putea fi anul în care te căsătorești sau în care vei deveni părinte. Sunt dorințe care ți se îndeplinesc în 2022 și în zona carierei. Totuși, dacă vrei să câștigi bani, va trebui să îți pui în valoare creativitatea și să îți asumi mai multe riscuri decât de obicei.

Leu

Toate eforturile tale vor fi încununate cu succes. Vei munci, dar vei și câștiga bani. Ai investit încă din 2021 pentru confortul tău, iar acum cam tot ce câștigi merge pe distracție. Spiritul tău competitiv te îndeamnă să-ți înmulțești banii investind într-o afacere bine gândită, cu bătaie pe termen lung. 2022 este un an dinamic și în ceea ce privește relațiile. Vorbim despre o abundență de intimitate și de sentimente pozitive în viața ta. Se anunță un an minunat pentru iubire și relații.

Fecioară

Dezvoltare personală. Pe asta te vei axa în noul an. Este rezoluția cu care pleci la drum, iar ambiția ta caracteristică va face ca până la finalul lui 2022 să devii un cu totul alt om. Vei obține un job mai bun sau vei avansa pe o poziție de conducere la cel actual, vei căpăta notorietate și, evident, un salariu mai mare. Dacă până în septembrie nu pare să se schimbe mai nimic în plan sentimental, odată cu toamna lui 2022 te poți considera norocosul zodiacului. Te îndrăgostești nebunește și vei trăi o adevărată poveste de iubire.

Balanță

Venus, planeta ta, te va provoca foarte tare în 2022. Va trezi în tine aspirații mai vechi, talente uitate și ambiții. Astfel, în noul an vei investi mai mult timp în ceea ce îți place și îți aduce fericire. Vei vrea să îți dezvolți talentele și să te afirmi, mai mult ca niciodată. Sfârșitul anului te va provoca la schimbări esențiale și la noi decizii în ceea ce privește aspecte legate de relații, iubire și cuplu. Șefii te văd cu ochi buni, iar asta îți conferă entuziasm și energie ca să te avânți cât mai sus.

Scorpion

Vei avea un an agitat și marea ta provocare este aceea de a aduce mai multă claritate în chestiuni personale cum este viața de familie. Neptun va aduce un pic de magie și mister și te provoacă la aventuri amoroase pe care le trăiești cu pasiune și cu intensitate. Pe măsură ce descoperi noi și noi oportunități începi să nu te mai mulțumești cu puțin. Așadar, 2022 îți va aduce și bunăstare materială, ca urmare a succesului în muncă. Ai șansa unui câștig nesperat dintr-o moștenire pe care n-ai luat-o niciodată în calcul.

Săgetător

2022 este anul în care îi vei îndepărta din viața ta pe toți cei care par să te țină pe loc, să fie o piedică în calea dezvoltării tale personale. Nu mai suporți să fii mereu pe locul doi în relația cu partenerul. Ai nevoie de atenție 100%, de apreciere, de interacțiune. Ia-ți inima în dinți și rupe-te de relația toxică în care te afli. Vei redescoperi beneficiile libertății și vei crea noi conexiuni cu persoane mai apropiate de tipologia ta. Vei reuși să faci din 2022 un an intens, în care te vei concentra asupra propriei persoane și asupra nevoilor tale emoționale.

Capricorn

Începi un an dinamic din toate punctele de vedere. Ai parte de idei minunate, iar energia ta debordantă îți aduce venituri suplimentare. În plan amoros, noul an aduce schimbarea. O schimbare pozitivă, revigorantă, solidă. Învață cum să păstrezi un echilibru între viața personală și cea profesională, a doua jumătate a anului fiind cea care îți va aduce fericirea conjugală mult dorită. Situația financiară este satisfăcătoare în 2022. Nu întâmpini dificultăți decât dacă te comporți nechizbuit.

Vărsător

Pare că toate planetele se aliniază în favoarea ta și vei reuși să faci cele mai bune și mai potrivite alegeri. Primele luni ale anului sunt pline de evenimente care îți readuc pofta de viață. Te îndrăgostești până peste urechi și pari gata să renunți la libertatea ta. Vei învăța să prețuiești darurile vieții și îți vei asculta chemările inimii. Ianuarie-februarie și iunie-iulie sunt perioade favorabile în plan profesional care se vor materializa și financiar. Îți stabilești obiective înalte și îți canalizezi eforturile în acest sens.

Pești

Va fi un an extraordinar, în care îți vei redefini viața romantică. Chiar dacă nu ai o listă de priorități pentru noul an, iubirea este pe primul loc în ceea ce te privește și astfel, viața amoroasă va fi încinsă. Va fi un an când îți vei defini mult mai clar cine ești, ce îți dorești și cum ar trebui să fie viața ta. Din ianuarie și până în septembrie te vei bucura de o perioadă extraordinară pentru iubire. În august se întrevede șansa unui câștig financiar important, care îți va oferi o mai mare mobilitate financiară.