Tenismenul Horia Tecău lasă să se înţeleagă că va continua să joace pentru echipa României de Cupa Davis



"Sunt emoţionat, nu cred că poţi să te pregăteşti pentru un astfel de moment. Te gândeşti la el, dar e greu să te pregăteşti. A fost minuntat să revăd câteva momente şi să ascult un copil, jucător, inspirat de ceea ce a văzut. Încercăm să aducem bucurie, să motivăm tinerii să vină către sport, către sănătate, către performanţă.

Ads

E minunat să auzi cuvintele unui copil care a fost atins de performanţele tale. Vă mulţumesc că aţi fost aici, astăzi, mă bucur că s-a putut acest lucru, ar fi fost altfel fără voi în tribune! Vă mulţumesc că aţi creat acest moment de bucurie pentru mine. M-am bucurat să trăiesc această carieră şi aceste emoţii alături de voi, echipă staff, federaţie, public.

Simt că am crescut într-o familie de la care am învăţat şi care m-a crescut de la 17 ani, când am venit prima dată la echipa de Cupa Davis. Mereu am încercat să ajung titular, să ajung să aduc puncte României, dar mai mult decât atât să reprezint România la cel mai înalt standard de efort, atitudine, profesionalism.

Şi, pot spune după o carieră lungă, că sunt împlinit de acest lucru. Vă mulţumesc încă o dată, mă opresc aici, pentru a nu deveni prea emoţionant şi în această campanie pe care o desfăşurăm acum cu echipa de Cupa Davis mergem înainte şi se pare că va mai fi un meci", a declarat Tecău, pe teren, după partida de dublu din întâlnirea România - Peru din Cupa Davis.

Tecău a primit un tort din partea coechipierilor lui şi oficialilor federaţiei. De asemenea, un copil, jucător de tenis, i-a transmis, printr-o înregistrare video, un mesaj emoţionant celui mai bun tenismen de dublu din România.

România s-a calificat la barajul de accedere la Davis Cup Finals 2022, după ce a învins, sâmbătă şi duminică, la Cluj-Napoca, scor 3-0, reprezentativa statului Peru.

Duminică, în meciul de dublu, perechea Horia Tecău/Marius Copil a învins, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-2, cuplul Sergio Galdos/ Arklon Huertas del Pino.

La meciul de duminică, de la Cluj-Napoca, disputat cu spectatori, au asistat şi jucătoarele de tenis Simona Halep şi Ana Bogdan.

Ads

În prima zi a întâlnirii, sâmbătă, când meciurile s-au disputat fără spectatori, Nicolae Frunză l-a întrecut pe Nicolas Alvarez, scor 6-2, 6-4, iar Marius Copil l-a învins pe Conner Huertas del Pino 7-5, 6-2.

Cele două echipe vor stabili dacă se vor mai juca ultimele partide de simplu, care nu mai contează în stabilirea învingătoarei.

Calificările pentru turneul final al Cupei Davis vor vea loc în 2022, adversara României urmând a fis stabilită după o tragere la sorţi.