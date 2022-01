Legătura dintre consumul de carne și mărirea creierului oamenilor. Descoperire care dă un răspuns clar asupra evoluției

Oamenii de știință de la Universitatea George Washington din Statele Unite au efectuat un studiu aprofundat legat de consumul de carne din perioada Homo erectus și dezvoltarea inteligenței. Ei au constatat că mărirea creierului nu a fost rezultatul unei creșteri a cantității de carne utilizate, în hrană, de către populația de acum aproximtiv 2 milioane de ani.

Deși există dovezi arheologice că Homo erectus ar fi mâncat mai multă carne decât oamenii anteriori, legătura cu trăsăturile asemănătoare omului modern a fost supraevaluată și supranalizată, susțin cercetătorii de la Universitatea din Washington, potrivit Daily Mail.

Conform rezultatele studiului condus de către Andrew Barr de la Universitatea Washington, noi nu am dezvoltat creiere mai mari sau un grad mai ridicat de inteligență, datorită faptului că am început să mâncăm mai multă carne de animale.

Ads

Cercetătorii din Statele Unite au afirmat că analizele anterioare ”au denaturat în mod eficient” dovezile în favoarea teoriei care arăta că, în principal, ”carnea ne-a făcut oameni”.

O privire mai atentă asupra ratelor consumului de carne ale oamenilor, prin semnele descoperite pe oasele animalelor făcute cu unelte din piatră, a relevat o rată constantă a consumului de carne, de-a lungul timpului.

Fenomen neobișnuit care va lovi lumea cu putere: Râurile din cer, ce se prăvălesc pe Pământ VIDEO

Experții au precizat în mod evident că nu consumul de carne a contribuit la dezvoltarea creierului și au sugerat că alte cauze au dus la acest lucru, precum alimentele vegetale, precum și focul care a dus la gătirea alimentelor, care au eliberat, în acest fel, mai mulți nutrienți.

Cercetătorii au analizat datele din arhivă din mai multe studii legate de consumul de carne de către oameni. Acestea au implicat 59 de situri istorice, care datează cu 1,2 până la 2,6 milioane de ani în urmă, inclusiv din perioada apariției Homo erectus.

Ads

Cea mai veche dovadă a Homo erectus provine de pe un deal arid de la granița dintre Etiopia și Kenya, din Africa, din urmă cu 1,9 milioane de ani.

Un filosof de la New York șochează omenirea: Lumea de astăzi va fi înlocuită de altceva ireal VIDEO

”Acest studiu ne schimbă înțelegerea a ceea ce ne spun înregistrările zooarheologice despre cel mai vechi consum de carne din preistorie”, a spus Briana Pobiner, de la Institutul Smithsonian din Washington, co-autor al studiului care va fi publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences din februarie 2022, din Statele Unite.