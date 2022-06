Rusia se străduieşte să ofere servicii publice esenţiale populaţiei din teritoriile ocupate, iar oraşul portuar Mariupol este expus riscului izbucnirii unui focar major de holeră, a anunţat Ministerul britanic al Apărării în raportul zilnic de informaţii cu privire la războiul din Ucraina, pe Twitter.

Accesul la surse de apă potabilă a fost ”inconsecvent”, iar întreruperile majore ale serviciilor de telefonie şi internet continuă, se mai arată în comunicat.

Mariupolul este expus ”riscului izbucnirii unui focar major de holeră”, iar în Herson există un ”deficit critic” de medicamente, mai precizează comunicatul.

