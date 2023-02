Recordul unui român care nu a mai primit de un an facturi la energia electrică: "Ce credeți, să mai aștept?"

Hidroelectrica a fost copleșită de numărul mare al celor care s-au mutat de la alți furnizori de energie, neputând gestiona volumul uriaș de clienți, ceea ce a blocat sistemul de emitere a facturilor.

Societatea a început să le trimită clienților săi facturile la începutul lunii februarie. Cei care au contracte de furnizare a energiei la Hidroelectrica nu au mai primit facturi din luna octombrie pentru consumul din iunie.

Totuși, unii români au înregistrat adevărate recorduri în așteptarea facturilor și își împărtășesc experiențele în grupuri dedicate.

"Aș vrea să mă "laud" și eu. Săptămâna viitoare împlinesc un an fără factură. Ce credeți, să mai aștept? Am înțeles că au fost probleme, dar chiar așa întârziere nu am văzut la nimeni", a scris acesta pe grupul Client Hidroelectrica.

"1 an întreg la 450 kW media pe lună, în 12 luni dă o factură de 4000 lei/an. Nu vreau să umblu cu telefoane pentru eșalonare peste încă 12 luni, cu o datorie de 8000 lei", a adăugat acesta în comentarii.

"Cine mai acordă credit fără dobândă?"

În comentarii sunt relatate situații asemănătoare.

"Subscriu, mie îmi place. Probabil nici nu le plătesc lor, anticipez că în ritmul lor pe la 50 de ani o să fiu contactat de recuperatorii de creanțe, pe la 70-80 voi fi dat în judecată, deci nu prea mai are rost… ironic textul de mai sus, dar da, amuzant cum societatea asta funcționează fără încasări."

"Se prescrie, după un an."

"Mulțumesc Hidroelectrica! Cel mai ieftin credit, nici măcar banca nu îmi dă cu dobândă 0%."

"Vă urmez și eu, îmi expiră în luna aprilie, și tot fără factură."

"Sunt în aceeași situație. Dar nu disper. Nici o bancă din lume nu te creditează așa că HE. Îți și eșalonează facturile."

O posibilă explicație

O posibilă explicație a venit de la un alt membru al grupului.

"Poate e util și pentru alții.

Și părinții mei sunt în aceeași situație. Nu au nici o factură, contract din decembrie 2021. La un moment dat am luat contractul să-l mai citesc, și uite ce am găsit.

Adresa de mail din contract era trecută greșit, era schimbată o literă. Am tot sunat de vreo zece ori, până am dat de ei, în luna decembrie, au spus că repară eroarea și o să primim copii ale facturilor. Deci dacă nu ai nicio factură, poate au o adresă de mail greșită".