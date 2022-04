Hidratarea, elementul cheie pentru un ten luminos și strălucitor. Cum să îți hrănești pielea în mod corespunzător

Pielea noastră transmite ce nevoi are în funcție de cum arată, totul este să o ascultăm. Toți ne dorim un ten luminos, care să strălucească, iar vestea bună e că puterea stă în mâinile noastre.

Hidratarea vine atât din interior, cât și din exterior. În primul rând trebuie să vă asigurați că beți suficient de multă apă. Al doilea ajutor constă în produsele destinate hidratării tenului.

Cremele, serurile sau loțiunile hidratante se adresează tuturor tipurilor de piele. Este adevărat că persoanele care au ten uscat trebuie să pună mai mult accent pe acest aspect, dar există și alți factori care influențează, cum ar fi temperaturile scăzute sau vântul.

Cu siguranță cunoașteți senzația neplăcută care apare atunci când parcă ne strânge pielea. Este un semnal că are nevoie de un plus de hidratare.

Din fericire, există o gamă largă de produse din care puteți alege.

Măștile hydrogel

Măștile hydrogel reprezintă o soluție eficientă și comodă în același timp, ca să nu mai spunem că sunt un moment de răsfăț și te vor face să te simți ca la spa. Tot ce trebuie să faceți este să le aplicați pe față și să așteptați circa 20 de minute să își facă efectul.

Acestea conțin ingrediente benefice precum colagen, acid hialuronic sau vitamina C. Colagenul conferă pielii elasticitate, iar procesul de sintetizare al acestuia încetinește începând cu vârsta de 25 de ani. Vitamina C are proprietăți antioxidante și asigură luminozitatea.

Creme

O cremă hidratantă ar trebui să fie nelipsită din rutina noastră zilnică, mai ales că acestea vin sub mai multe forme: lejere, intensive, de zi, de noapte, sau de ochi.

Dacă aveți un ten care nu are probleme și care nu este foarte pretențios, o soluție bună ar fi o cremă hidratantă pentru toate tipurile de ten, utilă de asemenea în lupta cu ridurile fine.

Pe de altă parte, dacă doriți un efect mai intens, puteți opta pentru creme și seruri ultra hidratante. Acestea pot conține ingrediente precum polipeptide, cu rol în regenerarea celulară, sau alge albastre, cu efect antioxidant.

Uleiuri

Uleiurile pentru hidratarea intensivă a pielii sunt recomandate în special persoanelor cu ten uscat și deshidratat pentru că hrănesc pielea în profunzime.

Există o serie de ingrediente care nu trebuie să lipsească dintr-un produs de calitate, cum ar fi vitamina E, extract de mango, sau uleiul de Ylang Ylang.

Alte ingrediente cu proprietăți benefice sunt uleiul de cocos, untul de shea, dar și uleiul esențial de ghimbir.

Fiecare experiență privind rutina de îngrijire a pielii este unică.