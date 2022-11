Primul supermarket din Herson și-a redeschis porțile la 8 luni de la începutul războiului din Ucraina - VIDEO

Locuitorii din orașul Herson - situat în regiunea omonimă din Ucraina - au luat cu asalt, duminică, 20 noiembrie, primul supermarket care și-a redeschis porțile de la începutul invaziei armatei ruse, din data de 24 februarie. Proprietarii magazinului au amenajat și un stand pentru încărcarea telefoanelor mobile, în contextul în care mulți ucraineni n-au energie electrică.

Anton Gerashchenko, un fost oficial al Kievului, a postat pe Twitter imagini video care surprind aglomerația din supermarketul ATB. Oamenii au format cozi lungi la casele de marcat, după ce și-au reînnoit proviziile.

Alții își încarcă telefoanele mobile în contextul în care infrastructura de electricitate din Ucraina a avut de suferit după bombardamentele repetate ale armatei ruse.

Pe 9 noiembrie, Rusia a decis ca trupele sale din Herson să se retragă de pe malul de vest al fluviului Nipru, ca urmare a atacurilor ucrainene.

Since the city is mostly without electricity, the store also opened a charging station. pic.twitter.com/60wUynZsAq— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 20, 2022