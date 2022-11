Ce s-a întâmplat cu actrița iraniană arestată pentru că și-a scos vălul islamic în public VIDEO

Autorităţile iraniene au eliberat-o, duminică, pe cauţiune, pe celebra actriţă Hengameh Ghaziani, au declarat două agenţii de presă, la mai bine de o săptămână după ce aceasta a fost arestată pentru că sprijină mişcarea de protest din ţară, scrie Le Figaro.

Republica Islamică este scena protestelor declanşate pe 16 septembrie de moartea lui Mahsa Amini, o tânără kurdă iraniană în vârstă de 22 de ani, care a murit după ce a fost arestată de poliţia moravurilor pentru că ar fi încălcat codul vestimentar strict al Republicii Islamice. Autorităţile denunţă „revoltele” încurajate, potrivit acestora, de Occident. Hengameh Ghaziani a fost eliberată duminică „din ordin al autorităţii judiciare”, a anunţat în aceeaşi zi agenţia oficială de presă Irna. Potrivit agenţiei Tasnim, aceasta a fost eliberată pe cauţiune.

Hengameh Ghaziani a fost arestată la 20 noiembrie pentru că a incitat şi sprijinit „revoltele” şi a comunicat cu presa de opoziţie, potrivit Irna.

She'd earlier removed her hijab and said, "This might be my last (Instagram) post. From this moment on, whatever happens to me, know that as always, I am with Iranian people until my last breath." pic.twitter.com/tSVhUamsna— Iran International English (@IranIntl_En) November 20, 2022