Cronica unui eșec judiciar previzibil: Cum i-au „pierdut” magistrații pe traficanții de droguri din Dosarul Hells Angels

Cei doi neozeelandezi din gruparea Hells Angels a căror extrădare a fost solicitată de SUA pentru trafic de cocaină sunt căutați de polițiști după ce judecătorii i-au lăsat să „viziteze România”, iar acum sunt de negăsit. Practic, autoritățile române au pierdut doi infractori periculoși – pe Michael Murray și pe Mark Patrick Johnson – pe care anchetatorii americani de la DEA dar și procurorii DIICOT s-au chinuit să-i prindă în 2020.

Ads

La termenul din 15 decembrie 2022, dată la care cei doi aveau o nouă înfățișare în instanță pentru procedurile de extrădare, judecătorii au constatat că motocicliștii Hells Angels sunt de negăsit, așa că au dispus – din nou – arestarea lor preventivă.

Acum, fotografiile lor apar pe site-ul Poliției Române la categoria „persoane urmărite”.

Ziare.com a relatat în ultimul an despre demersurile din justiție făcute de cei doi și prezintă povestea unui eșec judiciar pe care autoritățiile române vor fi nevoite să-l explice atât americanilor, cât și românilor, anume cum i-au scăpat pe cei doi traficanți de droguri, membri ai unei temute organizații de criminalitate organizată.

Michael Murray și Mark Patrick Johnson au mai fost arestați la sfârșitul anului 2020 alături de liderul Hells Angels România, Marius Lazăr, în timp ce negociau un transport de cocaină.

Ads

Extrădarea celor doi, cerută de Departamentul de stat al SUA

Mark Patrick Johnson este licențiat în chimie și era „bucătarul” de droguri al grupării Hells Angels, în timp ce Michael Murray era mai degrabă implicat în activitățile dure ale grupului.

Cei doi erau în vizorul Drug Enforcement Administration (DEA) din Statele Unite, care, prin intermediul Departamentului de Justiție, a cerut extrădarea lor din România. Numai că Michael Murray și Mark Patrick Johnson au reușit, prin avocați, să blocheze la CEDO procesul de extrădare, așa că predarea s-a tot amânat.

Până ca judecătorii europeni să se exprime cum se împacă legea cadru a extrădării cu drepturile omului, motocicliștii de la Hells Angels au obținut un nesperat răgaz.

În acest timp, cei doi au susținut în fața instanței – la Curtea de Apel București, apoi la Înalta Curte – că nu este drept să stea în arest preventiv la nesfârșit, până vine decizia CEDO în cazul lor.

Judecătorii le-au dat dreptate și așa Michael Murray și Mark Patrick Johnson au ajuns din arest preventiv în arest la domiciliu, la o adresă din Carterul Austriac al Capitalei (foto).

Ads

Mark Patrick Johnson: „Vreau să merg la munte și la mare”

În vara acestui an, cei doi au venit din nou în fața instanței și au arătat că arestul la domiciliu e o măsură mult prea restrictivă, că până acum au respectat toate obligațiile impuse de autorități și că – de ce nu? – ar vrea să viziteze România.

„Bucătarul” de metamfetamină Mark Patrick Johnson (foto) – care este licențiat în chimie și care a lucrat ca tehnician de laborator în urmă cu 20 de ani – a spus că vrea să meargă „la munte și la mare”.

Deși procurorul de ședință s-a opus solicitării și a spus că motivul invocat nu e suficient de serios pentru a duce la înlocuirea măsurii preventive a arestului la domiciliu cu controlul judiciar, judecătorul l-a crezut și l-a lăsat să plece pe traficant.

„Cu privire la cererea formulată de persoana extrădabilă (Mark Patrick Johnson – n.r.), de modificare a conţinutului obligației de a nu depăşi teritoriul Mun. București şi Jud. Ilfov cu obligația de a nu depăşi teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de judecată (…), Curtea urmează a o admite având în vedere durata rezonabilă a restrângerii libertăţii de mişcare (de la data luării primei măsuri preventive a trecut mai mult de 1 an), iar lărgirea ariei teritoriale de deplasare a persoanei extrădate nu împietează asupra derulării în continuare a procedurilor”, se arată în motivarea instanței.

Ads

Michael Murray: „Nu voi părăsi teritoriul României”

La fel, Michael Matthews Murray (foto) avea obligația de a nu părăsi Bucureștiul, dar - la fel ca Mark Patrick Johnson – a cerut înlocuirea măsurii obligației de a nu părăsi localitatea cu cea de a nu părăsi țara.

Îmbrăcat într-o pereche de pantaloni trei-sferturi, cu logo-ul „Hells Angels” tatuat pe gamba stângă și o imagine a Fecioarei Maria pe cea dreaptă, Michael Matthews Murray s-a prezentat în instanță pentru a-i convige pe judecători să-l lase și pe el să „viziteze România”, făcând referire la cererile deja acceptate ale celorlalți doi motocicliști.

Ziare.com a încercat să stea de vorbă cu Michael Matthews Murray pentru a vedea cum se raportează la acuzațiile pe care procurorii le-au reținut în sarcina lui, dar tot ce am reușit să obținem a fost versiunea no comment a unui membru Hells Angels: „Fuck off, I don’t talk to the press” (n.r. – Du-te dracului, nu vorbesc cu presa”).

Ads

În sala de judecată, Michael Matthews Murray și-a ales cuvintele mai atent:

„Solicit modificarea controlului judiciar prin înlocuirea obligației de a nu părăsi municipiul București cu obligația de a nu părăsi țara. Precizez că am respectat întru totul obligațiile măsurii preventive pentru o perioadă de peste 8 luni. Celelalte persoane (n.r. – din dosar) au posibilitatea în prezent de a se deplasa pe întreg teritoriul României. Apreciez că nu reprezint un pericol pentru societate și nu voi părăsi teritoriul țării”, a declarat în fața instanței Michael Matthews Murray prin intermediul unui translator.

Acuzațiile DIICOT pentru cei trei membri ai Hells Angels

Marius Lazăr a fost arestat preventiv la București, în noiembrie 2020 împreună cu neozeelandezii Mark Patrick Johnson și Michael Murray Matthews într-o operațiune comună a autorităților americane în colaborare cu procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea crimei organizate.

Infracțiunile reținute de care sunt acuzați sunt trafic transfrontalier de droguri de mare risc, spălare de bani şi instigare la omor calificat.

Potrivit DIICOT, grupul infracțional ar fi responsabil de obţinerea unor cantităţi însemnate de cocaină și metamfetamină în Statele Unite ale Americii şi în alte state şi distribuirea acestor droguri în cadrul Uniunii Europene şi în Noua Zeelandă.

„La data de 18.11.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO au efectuat 3 acțiuni de prindere în flagrant după cum urmează:

surprinderea a doi cetățeni neozeelandezi, imediat după ce negociaseră plata unei cantități de cocaină, ce urma să fie transmisă în Noua-Zeelandă;

surprinderea, într-un depozit, al unui membru al grupării după ce acesta negociase preluarea unei cantități de cocaină, având ca destinație România;

surprinderea, într-o locație utilizată ca loc de întâlnire al membrilor grupării, a liderului acesteia din România, având asupra sa suma 50.000 euro, în numerar şi actele de proprietate a doua imobile, reprezentând o parte din plata cantităţii de cocaină care ar fi trebuit să ajungă în România

”, se arată în comunicatul DIICOT.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate un număr de 12 motociclete și două autoturisme de lux.

În urma activităților desfășurate au fost indisponibilizate suma de 200.000 USD, o armă letală și cantitatea de 100 de grame de cocaină.

„La activități au participat polițiști și investigatori americani de la D.E.A., U.S. Marshals Service, Homeland Security Investigations, precum și doi procurori din cadrul Departamentului de Justiție al Statelor Unite”, se mai arată în comunicat.