Jurnalistă din Rusia, violată în Ucraina de un grup condus de nepotul lui Ramzan Kadîrov. Femeia, atacată în restaurantul unde lua cina

Olga Zenkova, prezentatoare la televiziunea rusă NTV, a fost trimisă în Ucraina pentru a realiza un reportaj în Melitopol, oraș invadat.

Femeia se afla într-un restaurant din oraș unde lua cina împreună cu cameramanul. Hasan Ibrahimov, nepotul lui Ramzan Kadîrov, a intrat în local în fruntea unui grup de combatanți ceceni și a abordat-o agresiv pe jurnalistă.

Colegul Olgăi Zenkova a încercat să intervină, a fost bătut, iar soldații ceceni au violat-o ulterior pe ziaristă.

The TV presenter Olga Zenkova from NTV was sent to occupied Melitopol to record a propaganda piece.

While visiting a restaurant, Kadyrov’s nephew Hasan Ibrahimov and men from his unit walked up to her, beat up her camera man and then raped her. pic.twitter.com/csNvw1kaEi— Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2023