Un tânăr fotbalist din Anglia măsoară 1,90 metri la numai 12 ani FOTO

Un puști de 12 ani, din Anglia, are deja o înălțime record de aproape 1,90 m. Harvey Icough, pasionat de fotbal, este deja mai înalt decât căpitanul Angliei, Harry Kane.

La vârsta de zece ani, jucătorul de la Southampton avea aceeași înălțime ca și mama Michelle, în vârstă de 47 de ani, de 1,70 metri.

"Întotdeauna a fost înalt, dar a crescut foarte mult în ultimii doi ani. Am fost șocați. Nu am nicio idee de ce este atât de înalt. Cu siguranță nu seamănă cu mine - dar este un coșmar pentru uniforma școlară. Piciorul lui are 35 de centimetri și are pantofi mărimea 12 (47 în sistemul european). Este mult mai înalt decât colegii lui de clasă.Dar înălțimea îl ajută pe terenul de fotbal, așa că este foarte mulțumit de asta", a declarat mama acestuia.