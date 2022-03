Harta la zi a invaziei Rusiei în Ucraina. Cum sunt dispuse forțele militare ale Moscovei, potrivit unui raport britanic

Ministerul Apărării din Marea Britanie a publicat harta actualizată a invaziei Rusiei în Ucraina potrivit rapoartelor din teren obținute luni, 7 martie.

"Invazia ilegală și neprovocată a Ucrainei continuă.

Harta de mai jos este cea mai recentă actualizare a informațiilor pentru apărare cu privire la situația din Ucraina - 07 martie 2022", scrie în postarea de pe Twitter care însoțește harta.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 March 2022

Ads

Find out more about the UK government's response: https://t.co/AJ4Ic7FDn9

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SSCOHj7BOw— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 7, 2022