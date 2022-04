De câteva săptămâni, aproximativ 2.000 de soldați și 1.000 de civili s-au ascuns în oțelăria din orașul-port ucrainean Mariupol.

BILD a publicat o diagramă în care se poate observa cum sunt organizate galeriile subterane ale uzinei, dispuse pe șase etaje.

Astfel, conform descrierii, la nivelul 1 se află tancurile și artileria ucraineană. Lunetiștii s-au ascuns în clădirile din apropierea fabricii. Civilii se ascund la etajele al doilea și al patrulea. Tot acolo sunt depozitate muniții și alimente.

Buncărul are un sistem autonom de alimentare cu energie electrică și apă (5) Tunelurile cu o lungime totală de 24 de kilometri îi protejează pe cei din interiorul lor de bombardamente (6).

Luptătorii ucraineni se află la cel mai de jos etaj subteran (7), se arată în informarea ajunsă pe rețelele de socializare.

Gestul jurnaliștilor germani de a publica diagrama a fost aspru criticat pe rețelele de socializare. Cei mai mulți condamnă publicația spunând că nu trebuia să nu distribuie astfel de informații. Însă sunt mulți care consideră că rușii știu deja în amănunt cum arată subteranul oțelăriei din Mariupol.

”Cine crezi că a construit acest buncăr? Este din epoca sovietică. Rusia cunoaște fiecare colț din interior”, a comentat un utilizator Telegram.

But the interesting thing is this place is such a fortress that Putin cancelled storming it.— Boris The Broke (@borisyelstin101) April 25, 2022