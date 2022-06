Mai multe incendii au izbucnit în Harkov după un bombardamnet al trupelor ruse. Flăcările au cuprins clădirile unei cafenele, ale unui magazin și ale unei biblioteci școlare.

Nopatea trecută a avut loc o explozie în Harkov, urmată de incendii la o cafenea, un magazin și la o bibliotecă școlară, arată Twitter Nexta.

Potrivit sursei citate, a fost avariată și clădirea unei școli din Harkov.

Exploziile au luat viața a două persoane și au rănit altele patru.

Preliminarily, two people died and four more were injured. pic.twitter.com/KTjooowaHl— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2022