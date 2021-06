Rapid a transferat una dintre cele mai promitatoare handbaliste din Romania

Rapid Bucuresti se intareste puternic pentru sezonul viitor.

Giulestenii au achizitionat-o si pe Sorina Tarca, fiica fostei mari handbaliste Mariana Tarca, care ultima data a jucat la Corona Brasov.

In varsta de 22 de ani, Sorina a fost

* Cea mai buna marcatoare la Campionatul European U17 - 2015 (55 goluri in 7 meciuri)

* Cea mai buna marcatoare la Campionatul European U19 - 2017 (56 goluri in 7 meciuri)

* Inclusa de EHF in lista celor mai promitatoare 20 de tinere handbaliste din Europa: septembrie 2018

* Cea mai buna tanara jucatoare din Liga Florilor - 2019 - Gala Premiilor Handbalului Romanesc

Sorina Tarca a fost suspendata 16 luni din cauza cazului de dopaj in care a fost implicata toata echipa Corona Brasov.