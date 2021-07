Revenire de senzatie in handbal, la doi ani dupa retragere. Fosta mare internationala a semnat cu Rapid

Fosta internationala Oana Manea, care isi anuntase incheierea carierei in urma cu doi ani, va reveni in activitate si va juca pentru echipa feminina de handbal Rapid Bucuresti, a anuntat gruparea pe pagina sa de Facebook.

Fostul capitan al nationalei si castigatoare a trofeului Ligii Campionilor in 2016, cu CSM Bucuresti, a jucat 12 ani la Oltchim Ramnicu Valcea (2001-2013), unul la Krim Ljubljana (2013) si cinci ani la CSM Bucuresti (2014-2019). Are in palmares 12 titluri de campioana nationala, 4 Cupe si 4 Supercupe ale Romaniei.

A evoluat in 193 de meciuri si a marcat 433 de goluri pentru echipa nationala, cu care a participat la 5 editii ale Campionatului European (medalie de bronz in 2010) si 3 ale Campionatului Mondial (medalie de bronz in 2015).

Manea (36 ani) va purta tricoul cu numarul 22 la Rapid.

Rapid le-a mai adus pentru sezonul viitor pe spaniolele Alicia Fernandez Fraga (centru) si Marta Lopez Herrero (extrema dreapta), ambele de la SCM Ramnicu Valcea, portarul Denisa Dedu si interul stanga Gabriela Perianu, ambele de la CSM Bucuresti, pivotul spaniol Ainhoa Hernandez Serrador (Zubileta Evolution Zuazo), interul dreapta angolez Azenaide Danila Jose Carlos (Podravka Koprivnica) si interul stanga Sorina Tirca (Corona Brasov).