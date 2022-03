Handbalista ucraineană Iaroslava Burlacenko (29 de ani), componentă a echipei Minaur Baia Mare, are o poveste de viață tristă, copilăria sa fiind marcată de neînțelegerile cu tatăl vitreg.

În contextul războiului declanșat de Rusia în țara sa natală, Burlacenko a oferit câteva declarații la GSP Live, lăsând de înțeles că e îngrijorată inclusiv de starea tatălui său vitreg, care a tratat-o inuman în copilărie.

”Cu el am avut cele mai mari probleme. Nu ne-am înțeles deloc. După moartea bunicii, am plecat pur și simplu de acasă. Am stat patru ani la liceul sportiv, am fost una din cele mai bune jucătoare, apoi m-a transferat Universitatea Podatkova. După patru ani, am ajuns la Galați. Mama mă tot suna și îmi zicea că are probleme cu soțul.

La 19 ani, m-am întors acasă pentru un an. Am crezut că sunt matură și că pot să mă duc să rezolv eu totul. Am stat un an, ne-am certat foarte mult. Între timp, am înțeles că mama mea era de acord cu ce se întâmpla în relația cu soțul ei.

Până la 23-24 de ani m-am luptat cu ei la telefon, apoi mi-am dat seama că ei fac oricum cum vor ei. Atunci am zis că nu mă mai bag. Ei mă sunau mai mult când aveau nevoie de bani. Asta m-a supărat, de aia am vorbit cu ei mai rar, dar acum, când a început războiul, mi-am dat seama că toată situația negativă pe care am avut-o cu ei nu mai contează. Tot ce contează e ca ei să rămână în viață. Da, inclusiv el. Dacă ea se simte bine cu el, nu mai am ce să zic. E alegerea ei.

Ads

Soțul mamei nu-mi dădea de mâncare. Ea era însărcinată cu sora mea, a plecat la maternitate, iar eu am rămas acasă cu el și cu doi frați mai mici. El mă punea să le pregătesc de mâncare, dar mie îmi dădea mâncarea pe care o făcea pentru câini”, a povestit Iaroslava Burlacenko pentru sursa citată.