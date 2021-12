Handbalista din Iran care a cerut azil în Spania: ”Mi-au ieşit două fire de păr de sub hijab”. Reacția de furie a oficialilor

Shaghayegh Bapiri (30 de ani) este handbalista din naționala Iranului care a refuzat să se mai intoarcă în țara natală după Campionatul Mondial din Spania, invocând modul în care sunt tratate femeile în țara asiatică.

După ce a solicitat azil în Spania, sportiva a oferit mai multe declarații prin care a ilustrat nedreptățile la care sunt supuse femeile în Iran.

”Uitaţi, să vă povestesc ceva despre primul nostru meci la Mondiale, cu România. O adversară, fără să vrea, în timpul jocului, mi-a tras vălul de pe cap. Nici nu puteţi să vă imaginaţi cum s-a purtat apoi cu mine supervizorul echipei... Dar, una peste alta, nu mai pot să accept să fiu tratată în felul acesta. De aceea, am şi rămas în Spania”, a spus handbalista.

”Am ieşit cu echipa la o plimbare în oraş. Şi mi-au ieşit două fire de păr de sub hijab. Ţipete şi urlete, din nou! I-am zis ”noi, în Iran, am acceptat hijab-ul cu forţa, chiar dacă nu suntem de acord cu el. Aici însă, în timpul meciului, eu n-am avut nicio vină. Mi-a căzut vălul fără să vreau, pentru că a fost tras de o adversară”. Dar, una peste alta, nu mai pot să accept să fiu tratată în felul acesta. De aceea, am şi rămas în Spania”, a precizat ulterior Shaghayegh Bapiri.